"In arrivo vocali e videochiamate". L'ultima svolta di Twitter

Per provare a rilanciare la sua piattaforma e limitare l'avanzata di alternative quali BlueSky e numerosi altri servizi, Elon Musk le sta provando tutte: con un tweet di qualche ora fa, il magnate ha spiegato che presto su Twitter si potranno fare telefonate audio e videochiamate.

Cosa cambia adesso

" Prossimamente sarà disponibile la chat vocale e video per chiunque su questa piattaforma, in modo da poter parlare con persone in qualsiasi parte del mondo senza fornire loro il vostro numero di telefono ", ha annunciato Musk all'interno di un tweet dove spiegava anche le novità per la messaggistica privata. " Con l'ultima versione dell'app, puoi rispondere in DM (direct message, ndr) a qualsiasi messaggio nel thread (non solo il più recente) e utilizzare qualsiasi reazione emoji .

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

I cambiamenti di Twitter

La funzione presto disponibile sulla società con sede in California si rende necessaria per poter concorrere con altri social che già da molto tempo dispongono della doppia funzione chiamata vocale e videochiamata come WhatsApp, Messenger, Telegram e Signal. È un periodo senz'altro turbolento per il social dopo le polemiche e i dietrofront di Musk sull'argomento delle famose spunte blu date soltanto a chi paga un abbonamento e, per questo motivo, lasciando fuori centinaia di personaggi famosi e autorità. Nelle ultime ore, poi, come abbiamo visto sul Giornale.it, il miliardario ha annunciato la cancellazione di tutti quei profili non attivi da anni avvertendo gli iscritti di non preoccuparsi se vedessero diminuito il numero dei followers.