"Ciao, song’ Gigi D’Alexa". Ora Alexa parla pure in dialetto

Alexa da ora parla in dialetto! Basta chiederle di farlo, «Alexa parla in dialetto», e specificarle che dialetto parlare, per esempio «in napoletano». È una funziona che è stata introdotto oggi per celebrare la giornata internazionale del dialetto, e l’ho testata subito. La prima cosa che mi ha detto in napoletano, anche divertente, è stata «Ciao, song’ Gigi D’Alexa». Potete provare il meneghino, e Alexa vi dirà frasi del tipo «E com’è, L’è come bev un bianchin in Darsena, me ven natural». Così per l’abruzzese, il toscano, il foggiano, il milanese, e via dicendo. Però basta limitarsi a uno scambio di battute, altrimenti l’inghippo viene fuori.

Insomma, io uso tantissimo Alexa, per accendere le luci senza alzarmi, per chiederle varie cose sul Meteo, ma tanto Amazon quanto pare Apple (con il suo Siri), in tempi di incredibile e velocissimo progresso dell’AI, sembrano rimaste un po’ indietro, e ci siamo abituati a sentirci spesso dire «Non so cosa rispondere».

Insomma, si sono inventati un altro giochino che dura poco, che diverte all’inizio, per stupire la mamma, le hanno inserito molte espressioni in dialetto che Alexa, o Gigi d’Alexa, dice da sola se interpellata, ma alquanto decostentualizzate. All’inizio fai «Oh!», dopo qualche domanda fai: «Ah, vabbè».