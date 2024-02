WhatsApp cambia: la novità in arrivo per chat e contatti

Il team di WhatsApp continua a sfornare novità per rendere la piattaforma di messaggistica istantanea sempre più funzionale e fruibile per gli utenti. Secondo le ultime informazioni circolanti in rete, sarebbe in arrivo una nuova novità per la piattaforma, ossia la possibilità di contrassegnare chat e contatti come preferiti, così da separarli dalle conversazioni più occasionali.

La nuova funzione

Stando al portale Hdblog.it, dei segnali che facevano pensare a questa nuova funzione erano già stati riscontrati nei recenti Beta rilasciati per i client iO, nella versione 24.3.10.70. Chi è del settore, infatti, aveva riscontrato tracce di codice che rimandavano a questa funzionalità. Una funzionalità che non dovrebbe giungere del tutto inattesa, dato che già da tempo WhatsApp permette di salvare fra i preferiti almeno i singoli messaggi, per separarli dall'insieme più ampio.

Ed ecco che ora sarebbe in fase di test la possibilità di impostare come preferiti sia i contatti che le chat, rendendo l'esperienza sulla piattaforma più agevole e snella. Si procederà probabilmente con la creazione di una etichetta, che porterà alla formazione di un'area riservata soltanto a quei contatti e a quelle conversazioni ritenute più importanti. L'utente, dunque, potrà maggiormente personalizzare il proprio account.

In sostanza si parla di procedere applicando una sorta di tag che separa gli elementi selezionati. Numeri e contatti potranno essere aggiunti all'elenco dei preferiti facendo tap sul pulsante presente nel menu apposito. Grazie alla ricerca interna, poi, sarà possibile accedere a tutti i contenuti preferiti, salvati in una sorta di area dedicata.

Si tratta, comunque, di una funzione ancora in fase di lavorazione, dunque non è ancora possibile avere dei dettagli precisi. Tutto è ancora in sviluppo.

Maggiore sicurezza

Altro punto su cui si sta focalizzando l'attenzione di WhatsApp è quello della sicurezza. I tecnici stanno lavorando anche per garantire una maggiore tutela, dal punto di vista trasversale, per tutti quei dispositivi collegati a un solo utente.

Dopo l'introduzione delle chat private con lucchetto, ecco che si cerca un'ulteriore procedura per proteggere la sicurezza delle conversazioni su ogni dispositivo, così da evitare la diffusione di dati.