Come creare un gruppo su Instagram: così puoi condividere idee con più contatti

Pubblicare post, video e storie su Instagram è divenuto ormai uso comune per gli amanti dei social. All'interno della piattaforma si creano amicizie, si riallacciano vecchi rapporti, e ci si tiene in contatto con amici e parenti, magari lontani.

Perché creare un gruppo

Proprio per questa ragione è possibile creare degli appositi gruppi, come accade anche in altri social network, in cui condividere contenuti che resteranno all'interno del nucleo che si è formato e potranno essere visualizzati anche quando non saranno più molto recenti. Essere membri di un gruppo, inoltre, consente ai componenti di essere sempre aggiornati sulle pubblicazioni dei singoli membri.

Ma come si crea un gruppo su Instagram? Bastano pochi minuti.

Creare un gruppo dal proprio smartphone

Per creare un gruppo con il proprio smartphone, o tablet, bisogna, come prima cosa, accedere all'applicazione di Instagram e fare l'accesso al proprio account.

A questo punto è necessario fare tap sul simbolo dell'aeroplanino di carta, quello che si trova in alto a destra dello schermo del telefono, e visualizzare così la sezione dedicata ai messaggi diretti. Da qui la possibilità di aprire un gruppo in cui inviare messaggi agli altri utenti di Instagram. Basta solo premere sull'icona a forma di foglio di carta e matita (sempre in alto a destra), e individuare in Suggeriti tutti i nomi delle persone da invitare nel gruppo.

Si può anche, avvalendosi del comando Cerca, selezionare i nomi delle persone che intendiamo aggiungere al gruppo. In questo caso, selezionati i nomi prescelti, si deve premere sul pulsante Chat.

I vari membri selezionati saranno avvisati della creazione del gruppo, e potranno decidere se farne parte. Una volta creato il gruppo con i suoi partecipanti, sarà più rapido e veloce scambiarsi messaggi, foto e video fra i componenti. È possibile addirittura dare un nome al gruppo.

Creare un gruppo dal proprio computer

Per chi intende aprire il gruppo utilizzando il proprio computer, nessun problema, è possibile procedere anche della versione Web di Instagram, oppure della App messa disposizione per Windows 10 e altri sistemi operativi.

Le modalità non cambiano. Si deve accedere al social, effettuare il login, cercare il simbolo dell'aeroplanino di carta (in alto a destra) e aprire la schermata con i messaggi diretti. Come nella precedente procedura, si fa clic sul simbolo del foglio di carta e della matita e si spuntano i nomi delle persone che vogliamo nel gruppo. Quindi, per procedere alla creazione del gruppo, si deve cliccare su Avanti.

Come gestire il gruppo

Il gruppo può essere modificato in ogni momento. Si possono, ad esempio, aggiungere nuovi nomi (Aggiungi persone), oppure eliminarli (Rimuovi utente). Si possono anche "silenziare" alcuni membri del gruppo, oppure i messaggi. Anche i singoli partecipanti possono aggiungere componenti, ma il creatore del gruppo può avvalersi della possibilità di decidere se dare o meno l'approvazione finale.

Nella schermata Dettagli, si può anche disattivare le notifiche o abbandonare la conversazione. Si può infine decidere di chiudere la chat.