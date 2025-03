Dallo svago all’apprendimento: il 2025 segna il trionfo delle piattaforme digitali gratuite in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo gli ultimi dati dell’Istat cresce il numero di italiani che sfruttano le piattaforme online gratuite, sia per l’intrattenimento che per l’apprendimento. Nel rapporto sull’uso degli strumenti digitali nel biennio 2024-2025, l’Istituto ha rivelato che oltre l’82% delle famiglie italiane dispone di una connessione a banda larga, con un aumento di quattro punti percentuali rispetto al 2022. Inoltre, il 70% degli utenti italiani partecipa regolarmente ad almeno un’attività digitale gratuita ogni settimana.

Il boom del gaming free-to-play

A trainare questa tendenza sono i videogiochi free-to-play e le slot online gratuite, particolarmente diffusi tra i giovani adulti. La community di videogiocatori in Italia è cresciuta del 15% su base annua, con un forte interesse per titoli multiplayer online come Fortnite e League of Legends. Secondo l’Aesvi (Associazione Italiana per l’Intrattenimento Digitale Interattivo), il numero di giocatori italiani tra i 16 e i 24 anni che ogni settimana accede ad almeno una slot gratis o a un altro gioco online è passato da 3,2 milioni nel 2023 a 3,7 milioni nei primi mesi del 2025.

Streaming e social media: la fruizione gratuita domina

Non solo gaming: gli italiani continuano a preferire le versioni gratuite delle piattaforme di streaming per musica e video, come Spotify e YouTube. I dati ISTAT indicano che il 60% degli utenti internet ascolta musica o guarda video online senza sottoscrivere abbonamenti. Anche i social media restano centrali nelle abitudini digitali: Facebook è utilizzato dal 78% degli utenti internet italiani, mentre Instagram dal 62%. Cresce anche il peso delle piattaforme video-oriented come TikTok, sempre più popolari tra le nuove generazioni.

Cultura e apprendimento online in crescita

Il maggiore utilizzo di internet non riguarda solo l’intrattenimento. Secondo il Ministero della Cultura, i tour virtuali gratuiti offerti da istituzioni come le Gallerie degli Uffizi hanno registrato un aumento del 20% di visitatori online nel 2024-2025 rispetto all’anno precedente. Anche le piattaforme educative come Khan Academy e Duolingo hanno visto un incremento delle iscrizioni del 12%, segno di un interesse crescente per l’apprendimento digitale e lo studio delle lingue.

Un futuro sempre più digitale

Gli esperti prevedono che questa tendenza continuerà a crescere nel 2025, grazie al miglioramento della connettività e alla crescente preferenza per stili di vita flessibili.

“Le piattaforme digitali gratuite permettono agli italiani di esplorare nuovi interessi, acquisire competenze e divertirsi senza incidere sul bilancio familiare”, spiega Christian Lowe Di Base, COO di Raketech. “Con l’espansione della banda larga, soprattutto nelle aree rurali, questi numeri sono destinati ad aumentare ulteriormente.”