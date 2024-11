Pronti al "Super Like"? Cos'è la nuova funzione di Instagram e come utilizzarla

Ascolta ora 00:00 00:00

Il team di sviluppo di Meta sta concludendo la fase di test di una nuova funzione che a breve dovrebbe essere rilasciata e messa a disposizione di tutti gli utenti di Instagram: si tratta di quello che è stato già battezzato con il nome di "Super Like", un sistema per incentivare e incrementare il livello di interazione, ma soprattutto un modo per esprimere il proprio apprezzamento nei riguardi del lavoro dei content creators.

In cosa consiste questa funzionalità oramai quasi in dirittura d'arrivo? Come si evince dal nome stesso, si tratta in sostanza di un "Mi piace" di portata superiore rispetto ai tradizionali like che possono essere apposti a una foto o a un Reel, ed è destinato a diventare uno speciale strumento di valutazione di contenuti delle Storie.

Questa distinzione è evidente innanzitutto dal punto di vista grafico, dato che, a differenza di quanto avviene solitamente, il cuore diventa di colore giallo oltre che di dimensioni superiori: salta subito all'occhio, pertanto, il fatto che si tratta di un apprezzamento speciale. E in effetti è proprio così: per evitare che gli utenti abusino di tale strumento, con l'obiettivo di renderlo davvero esclusivo, il team di sviluppo di Instagram ha pensato di limitarne l'utilizzo consentendo di assegnarlo a una sola Storia al giorno. Con un unico "Super Like" a disposizione, quindi, l'utente dovrebbe essere spinto ad attribuirlo a quello che a suo modo di vedere è stato il contenuto più interessante, gradevole o divertente di cui ha potuto usufruire nell'arco dell'intera giornata.

Venendosi a configurare in questa maniera, ovviamente, di conseguenza il super cuore giallo diverrà un premio particolarmente ambito tra i creators, e forse anche un parametro che potrebbe dare ulteriore risalto e diffusione a un contenuto piuttosto che a un altro. Inevitabile, quindi, che in un certo senso si incrementi di conseguenza il livello di competizione tra i vari influencer presenti sulla piattaforma targata Meta.

Come anticipato, per il momento si tratta di una novità in fase di sviluppo, e in quanto tale non è stata diffusa alcuna informazione circa la probabile data del suo rilascio per tutti i fruitori del celebre

social. Il grande interesse suscitato tra utenti e creators e il buon livello di gradimento già raggiunto nei confronti di questa nuova funzionalità, tuttavia, spinge a pensare che i "Super Like" vedranno la luce ben presto.