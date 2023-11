Ecco la Luna di Amazon: una nuova piattaforma per giocare online

Il mondo del cloud gaming ha fatto fatica ad ingranare, visto che le console sono sempre state le preferite da chi ama i videogame, sia per la velocità di esecuzione che per la definizione delle immagini. Il progresso dello streaming però sta cambiando i parametri di questo mercato, ed ora - a servizi come GeForce Now di Nvidia, PlayStation Now e Xbox Cloud Gaming – si aggiunge anche quello di Amazon. Un segnale insomma che i Big credono sempre di più a un futuro sarà multitasking, multipiattaforma e direttamente sullo schermo grazie alla connessione internet.

Luna, questo è il nome voluto dall’azienda di Jeff Bezos, arriva da oggi in Italia e con le stesse funzionalità già rilasciate viste in Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada. Per accedervi bisogna collegarsi all’indirizzo luna.amazon.it e il catalogo è molto ampio, con titoli come giocare a “Fortnite”, “Trackmania” e a una selezione di giochi a rotazione senza costi aggiuntivi. Inoltre, grazie ad un accordo con Ubisoft, è possibile collegare gli account per avere a disposizione online i giochi per PC di cui si è già in possesso, oppure acquistarne di nuovi.

Per il resto, come detto, la scelta varia tra titoli casual, classici retrò o indipendenti, e a Luna si può scegliere da qualsiasi dispositivo supportato: ovvero lettori multimediali per lo streaming Fire TV, così come smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e anche su alcune smart TV di Samsung e LG. Tra l’altro Amazon ha anche comunicato la nuova interfaccia utente di Fire TV che inserisce la nuova sezione dedicata a tutti i giochi in un unico luogo.

Riguardo agli abbonamenti previsti da Amazon, ci sono diverse possibilità:

- Luna+ è la libreria più ampia e include giochi di tutti i generi, compresi titoli come “Team Sonic Racing”, “Spongebob: Battle for Bikini Bottom” e “Batman: Arkham Knight”. Ovviamente sono compresi i giochi gratuiti per chi è cliente Prime come appunto Fortnite, nonché la possibilità di accedere ai giochi Ubisoft per PC. Il prezzo di 9,99 euro con una prova di 7 giorni.

- Ubisoft+ invece consente l’accesso agli ultimi titoli Ubisoft appena rilasciati, tra cui l'ultimo “Assassin's Creed Mirage” e l’imminente “Avatar: Frontiers of Pandora”, oltre ampio catalogo di giochi come “Assassin's Creed”, “Rainbow Six” e “Far Cry”. L'abbonamento costa 17,99 euro al mese.

- Infine c’è, in esclusiva solo per Luna, Jackbox Games da 4,99 euro con party game come “Quiplash”, “Trivia Murder Party” e “Drawful”.

Per il lancio Luna, Amazon ha anche previsto l’arrivo di un controller che si collega direttamente ai server cloud ed è ottimizzato per la piattaforma. Con una tecnologia Cloud Direct che permette di passare da schermo all'altro, per esempio da Fire TV a uno smartphone, senza bisogno di ulteriori pairing o configurazioni. Il controller è disponibile su Amazon.it al prezzo promozionale di 39,99 euro, invece di 69,99 euro, fino al 27 novembre.