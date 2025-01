Elon Musk "master" di Diablo 4: ecco il gioco in cui il patron di Tesla è tra i migliori al mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Non so se siete mai stati nelle lande oscure di Sanctuarium, che è un mondo fantasy nato dall’arcangelo Inarius e Lilith, figlia di Mephisto. Diablo 4 è l’ultimo sequel del famoso gioco di ruolo della Blizzard ambientato una terra arida, con trame misteriose, sette segrete di occultisti, e vari personaggi che potete interpretare, tra cui l’Incantatore, il Negromante, il Tagliagole, il Barbaro, il Druido, e via dicendo.

Il bello è che forse non sapete che tra i giocatori accaniti ce n’è uno molto particolare, che nel multiplayer potreste aver incontrato sotto un’altra forma. Sto parlando di Elon Musk, che ha annunciato di essere uno dei migliori giocatori al mondo, dedicandoci centinaia di ore, e adesso è arrivato al centocinquantesimo livello, il top. Quanto ci ha messo? Appena quarantacinque giorni, diablo di un Musk! In un video su X dimostra come riesce a superare un livello difficilissimo, con mostri da combattere molto tenaci, in soli due minuti. Lo avrei pensato più uno da Starfield, ma in fondo dentro Starfield, con Space X, lui ci vive nella realtà.

Uno però si chiede: con tutto quello che ha da fare, dove lo trova il tempo per giocare così tanto? Semplice: mi sembra di aver capito che il tempo occupato di Musk a lavorare si fonde con il tempo libero, nel senso che riesce a fare molte cose contemporaneamente, è multitasking. «Si possono imparare tante lezioni di vita giocando alla massima velocità e alla massima difficoltà» ha detto. Insomma, alla faccia dei soliti sociologi che criticano i videogiochi perché poi diventi uno che non fa un cavolo nella vita.

A proposito: dei giochi di ruolo fantasy erano appassionati anche i protagonisti della mitica serie The Big Bang Theory (mi pare

fosse World of Warcraft, sempre della Blizzard), e in una puntata Howard Wolowitz va controvoglia a lavare i piatti per beneficienza lamentandosene e chi trova vicino a sé a lavare i piatti? Indovinate un po’: Elon Musk.