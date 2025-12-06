Facebook e Instagram, ecco come recuperare gli account rubati

I punti chiave
Si contano a decine di migliaia gli utenti che nel mondo, prima o poi, hanno dovuto fare i conti con i propri account Facebook e Instagram hackerati e "rubati" da malintenzionati del web che li hanno costretti a crearne di nuovi con misure di protezione più elevati per limitare al minimo nuovi rischi ma semplicemente anche chi, magari per propria negligenza, non è riuscito più ad accedervi. Meta, però, ha da poco annunciato la creazione di un apposito hub centralizzato per i due social network più popolari spiegando che si potrà richiedere aiuto ai tecnici in maniera più veloce e accessibile.
Cosa cambia adesso
In questo nuovo spazio saranno raccolte tutte le funzionalità di supporto di cui gli utenti di entrambe le reti hanno bisogno per segnalare problemi con l'account o recuperarne uno a cui hanno perso l'accesso. "Ottenere assistenza per il tuo account dovrebbe essere semplice e accessibile", ha spiegato l'impresa americana aggiungendo di essere consapevole che "l'assistenza non ha sempre soddisfatto le aspettative". L'aggiornamento si trova tutt'ora in fase di distribuzione a livello globale per gli utenti di entrambe le piattaforme social su iOS e Android.
Il nuovo hub
"Stiamo semplificando l' accesso al supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gli account Facebook e Instagram con nuovi strumenti come un hub di supporto centralizzato. Nell'ultimo anno, i nuovi account hackerati sono diminuiti di oltre il 30% a livello globale su Facebook e Instagram e il recupero di un account è ora più rapido e semplice grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il tasso di successo relativo del recupero di account hackerati è aumentato di oltre il 30% quest'anno negli Stati Uniti e in Canada", spiega Meta in una nota.
Dal momento che il nuovo hub sarà accessibile tramite le app di Facebook o Instagram, non è chiaro quanto possa essere utile se si è già bloccati ma Meta ha anche aggiungo di migliorare il processo di recupero dell'account utilizzando l'intelligenza artificiale per semplificare la ricerca delle giuste opzioni di recupero e aiutare l'azienda a rilevare meglio i dispositivi e le posizioni in cui sono state utilizzate le app in passato. "Abbiamo anche migliorato le modalità di recupero del tuo account in caso di perdita dell'accesso grazie a processi più intelligenti e adattabili", aggiunge Meta.
L'intelligenza artificiale
Come detto, la multinazionale è a lavoro anche per fornire agli utenti un assistente AI "per un aiuto immediato e personalizzato" per attività come il recupero dell'account o l'aggiornamento delle impostazioni. Inizialmente, questa funzionalità sarà disponibile solo per gli utenti di Facebook, ma Meta ha affermato che sta "valutando la possibilità di integrarla nelle nostre altre app in futuro".Per proteggere i propri account, infine, gli esperti consigliano sempre tre accorgimenti: il Controllo di sicurezza presente su Facebook e Instagram, l'autenticazione a due fattori e la passkey che fa accedere tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o il pin del dispositivo.