Facebook e Instagram, ecco come recuperare gli account rubati

Si contano a decine di migliaia gli utenti che nel mondo, prima o poi, hanno dovuto fare i conti con i propri account Facebook e Instagram hackerati e "rubati" da malintenzionati del web che li hanno costretti a crearne di nuovi con misure di protezione più elevati per limitare al minimo nuovi rischi ma semplicemente anche chi, magari per propria negligenza, non è riuscito più ad accedervi. Meta, però, ha da poco annunciato la creazione di un apposito hub centralizzato per i due social network più popolari spiegando che si potrà richiedere aiuto ai tecnici in maniera più veloce e accessibile.

Cosa cambia adesso

In questo nuovo spazio saranno raccolte tutte le funzionalità di supporto di cui gli utenti di entrambe le reti hanno bisogno per segnalare problemi con l'account o recuperarne uno a cui hanno perso l'accesso. " Ottenere assistenza per il tuo account dovrebbe essere semplice e accessibile ", ha spiegato l'impresa americana aggiungendo di essere consapevole che " l'assistenza non ha sempre soddisfatto le aspettative ". L'aggiornamento si trova tutt'ora in fase di distribuzione a livello globale per gli utenti di entrambe le piattaforme social su iOS e Android.

Il nuovo hub

" Stiamo semplificando l' accesso al supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gli account Facebook e Instagram con nuovi strumenti come un hub di supporto centralizzato. Nell'ultimo anno, i nuovi account hackerati sono diminuiti di oltre il 30% a livello globale su Facebook e Instagram e il recupero di un account è ora più rapido e semplice grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il tasso di successo relativo del recupero di account hackerati è aumentato di oltre il 30% quest'anno negli Stati Uniti e in Canada", spiega Meta in una nota.

Dal momento che il nuovo hub sarà accessibile tramite le app di Facebook o Instagram, non è chiaro quanto possa essere utile se si è già bloccati ma Meta ha anche aggiungo di migliorare il processo di recupero dell'account utilizzando l'intelligenza artificiale per semplificare la ricerca delle giuste opzioni di recupero e aiutare l'azienda a rilevare meglio i dispositivi e le posizioni in cui sono state utilizzate le app in passato. " Abbiamo anche migliorato le modalità di recupero del tuo account in caso di perdita dell'accesso grazie a processi più intelligenti e adattabili", aggiunge Meta.

L'intelligenza artificiale

Come detto, la multinazionale è a lavoro anche per fornire agli utenti un assistente AI " per un aiuto immediato e personalizzato " per attività come il recupero dell'account o l'aggiornamento delle impostazioni. Inizialmente, questa funzionalità sarà disponibile solo per gli utenti di Facebook, ma Meta ha affermato che sta " valutando la possibilità di integrarla nelle nostre altre app in futuro ".

Per proteggere i propri account, infine, gli esperti consigliano sempre tre accorgimenti: il Controllo di sicurezza presente su Facebook e Instagram, l'autenticazione a due fattori e la passkey che fa accedere tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o il pin del dispositivo.