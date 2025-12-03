Hbo Max in Italia da gennaio: la nuova piattaforma streaming

Sul sito web ufficiale c'è ancora la scritta di "indisponibilità" in Italia ma ormai per il suo lancio manca davvero poco: Hbo Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery farà il suo debutto nel nostro Paese a partire dal 13 gennaio 2026. Già disponibile in oltre 100 Paesi, darà accesso ai contenuti originali di Hbo così come Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport.

Nuove produzioni italiane

L'offerta della piattaforma streaming comprende anche alcune nuove produzioni italiane come nel caso di "Portobello" (direzione di Marco Bellocchio) fino al caso di Melania Rea con protagonista Maria Esposito. Hbo Max si preannuncia così come un'evidente sfida diretta ai principali competitors del settore: Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Tra le produzioni anche "Nonostante", un nuovo film diretto e interpretato da Valerio Mastandrea che è stato scelto per aprire la sezione "Orizzonti della Mostra" di Venezia.

I piani di abbonamento

I piani di abbonamento per Hbo Max saranno tre e tutti quanti mensili: da quello Base con pubblicità per la visione su due dispositivi in Full Hd a 5,99 euro al mese a quello Standard per la visione su due dispositivi in Full Hd, con 30 download (con limitazioni) a 11,99 euro al mese per finire con il piano Premium che consentirà la visione su quattro diversi dispositivi in 4K Ultra Hd con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download (con limitazioni) a 16,99 euro al mese. Il pacchetto aggiuntivo Sport, con pubblicità e visione in contemporanea limitata a due dispositivi costerà 3 euro al mese.

La scelta di gennaio

Il debutto del 13 gennaio 2026 non avviene casualmente perché Warner Bros. Discovery possiede anche i diritti televisivi per le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio e darà la possibilità di vederle in versione integrale, a prescindere dal piano scelto, con diversi approfondimenti a livello locale, anche da Casa Italia. Con la presenza di Eurosport, poi, gli amanti del tennis potranno seguire tutte le gare degli Australian Open e del Roland Garros, ossia due dei quattro tornei Slam dell'anno dove Jannik Sinner proverà a difendere il titolo a Melbourne e cercare il riscatto a Parigi.

Lo sport non si ferma qui ma gli amaneti del ciclismo avranno la possibilità di vedere in diretta i tre Grandi Giri e le Classiche di ciclismo: per il calcio, invece, la prossima edizione dei Mondiali 2026 Coppa del mondo e la Fa Cup.

Il 13 gennaio 2026 debutterà anche in Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein. Poi, sempre ad inizio 2026, toccherà a Regno Unito e Irlanda.