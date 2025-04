Instagram, arrivano i messaggi coi codici segreti: ecco come funzionano

Ascolta ora 00:00 00:00

Instagram si prepara per accogliere un nuovo strumento da mettere a disposizione dei propri utenti, che potrà da un lato garantire una maggiore tutela per quanto concerne la riservatezza di un messaggio e dall'altro incrementare il livello di "engagement" tra i content creators e i followers. Questo tipo particolare di post o video risulterà infatti chiuso, e per accedere a ciò che si cela aldilà della protezione sarà necessario inserire un codice segreto generato ad hoc da chi ha creato quello specifico contenuto.

A diffondere in anteprima questa nuova funzionalità è stato l'account Instagram @design, che ha condiviso sul proprio profilo del social targato Meta un reel chiuso: il post, nello specifico, è accessibile esclusivamente dall'app e non dalla versione desktop del programma. Nel messaggio, di cui si può inizialmente apprezzare solo un'anteprima sfocata, compare in alto a destra il simbolo di una chiave, proprio a indicare in modo specifico che si tratta di un contenuto sbloccabile con l'inserimento di un codice. Cliccando su di esso si apre infatti una seconda pagina sfocata, al centro della quale si legge "Sblocca questo reel", mentre una riga sotto compare il suggerimento determinante a garantire la decodificazione del contenuto, ovvero "1st # of the caption", vale a dire il primo hashtag nella didascalia.

Controllando la lista degli hashtag, il primo proposto da @design risulta #threads, per cui inserendolo e cliccando su "Submit" è infine possibile risolvere il codice di protezione e aprire il reel. Oltre che dare la possibilità a un utente di mettere a disposizione un contenuto esclusivo per una ristretta cerchia di amici, questo strumento potrà anche fornire ai content creators un modo più coinvolgente per stimolare e rendere accattivante l'interazione coi followers, magari creando una promozione commerciale con la proposta di uno sconto esclusivo o dando l'anteprima di una notizia, di una pubblicazione o di un product placement.

Come detto, questa nuova funzionalità non è ancora a disposizione di tutti gli utenti, ma a quanto pare non bisognerà attendere troppo a lungo: al

momento di certo, a vedere dai commenti in calce al post in cui viene mostrato in anteprima, c'è che lo strumento ha già attirato l'attenzione suscitando interesse e curiosità tra gli utenti del celebre social targato Meta.