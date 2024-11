Instagram, la novità per i messaggi: sticker, soprannomi e posizione live

Ascolta ora 00:00 00:00

Altre novità Instagram in arrivo. Visto il grande successo dei DM (messaggi diretti) la piattaforma social ha intenzione di arricchirli con tre nuove funzioni. Secondo le ultime informazioni trapelate, infatti, Meta darà la possibilità ai suoi utenti di condividere la posizione geografica in tempo reale, anche se si tratterà di un'azione temporanea, e scegliere un nickname da utilizzare nel corso delle conversazioni private. Non solo. Saranno messi a disposizione 300 nuovi sticker. Ancora una volta, dunque, la piattaforma strizza l'occhio ai suoi utenti, provando a rendere l'esperienza sempre più godibile e accattivante rispetto alle concorrenti.

La posizione geografica

Per quanto riguarda la condivisione della posizione georgrafica, che è forse la novità più eclatante, possiamo dire che questa funzione viene resa disponibile da tempo da Apple attraverso l'applicazione Find My. Stesso discorso per Snapchat e WhatsApp. Quello di Instagram, pertanto, è stato un adeguarsi rispetto alle altre piattaforme concorrenti. Al momento la funzione non è ancora disponibile in Italia, ma tutto fa pensare che questa possibilità arriverà presto anche nel nostro Paese. Grazie alla funzione, gli utenti potranno condividere in tempo reale la loro posizione geografica nelle chat one-to-one, ma anche in quelle di gruppo. Tale funzione potrà essere disattivata in qualsiasi momento ma, quando attiva, mostra dove si trova l'utente all'interno di una mappa.

A quanto pare la funzione resterà attiva per circa un'ora. Il team meta l'ha pensata per consentire agli utenti di semplificare eventi e incontri, e pianificare le uscite con gli amici. Come abbiamo detto la localizzazione è temporanea per garantire la privacy. Si attendono gli ultimi dettagli forniti da Instagram per sapere quali Paesi saranno inclusi nel pacchetto.

Gli stickers

Come se ciò non bastasse, Instagram ha anche preparato ben 17 pacchetti contententi 300 nuovi sticker da usare nei DM. Ovviamente sarà possibile anche impostarne alcuni come preferiti, fra cui anche quelli realizzati con l'intelligenza artificiale. Una funzione molto simile a quella già presente su WhatsApp.

I nickname

Per concludere, Instagram permetterà ai suoi utenti di utilizzare un nickname nei messaggi diretti e sostituire così il nome utente. Si potrà anche usare un nickname per gli altri utenti, anche se i diretti interessati possono eliminarlo, se non di loro gradimento. I nickname sono visibili soltanto all’interno delle conversazioni.

Dal momento che i

messaggi diretti stanno diventando sempre più utilizzati è probabile che Instagram aggiungerà nuove funzioni in futuro. E l'dei messaggi potrebbe essere spostata in basso, così da risultare più visibile.