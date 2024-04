C'è un gioco "segreto" nelle chat di Instagram: ecco come attivarlo

In molti ancora non se ne sono accorti (effettivamente è difficile da scoprire) ma inviando una semplice emoji a un contatto Instagram tramite i messaggi privati (meglio conosciuti come direct message) c'è la possibilità di iniziare un gioco in stile Pong. La piattaforma di Meta, infatti, non ha mai fatto un annuncio ufficiale in merito ma più che altro è stato il passaparola di molti utenti che lo hanno scoperto casualmente.

Ecco come si attiva

È tutto molto semplice: inviando, ad esempio, un cuore (in tema anche con il gioco) in direct e cliccandoci su, un istante dopo ecco apparire una schermata in cui il classico cuore rosso disponibile nelle emoji inizia a muoversi su e giù: per accumulare il punteggio più alto non bisogna farlo "morire", l'utente dovrà semplicemente spostare un piccolo cursore alla base dello schermo grazie al quale il cuore rimbalzerà su e giù aiutato dalle sponde. Ogni volta che il cuore toccherà la barretta in basso si accumulerà un punto e così via fin quando non si perde. Man mano che si va avanti con il gioco, il cuore sarà sempre più veloce e difficile da controllare: al centro dello schermo apparirà il punteggio parziale, alla fine del gioco in alto a destra si leggerà quale sarà il record da battere.

Chi vorrà provare questo nuovo giochino che in molti hanno ribattezzato "anti-noia", si accorgerà che all'inizio, quando il cuore si muove più lentamente, lo sfondo è di colore giallo: man mano che si riesce ad andare avanti diventerà sempre più scuro fino ad assumere una colorazione simile a viola quando si perde e tantissimi cuori alla fine della schermata. A quel punto si potrà scegliere di giocare di nuovo o tornare indietro.

Cos'era il Pong

Il niovo gioco messo a disposizione da Instagram ricorda molto Pong, videogioco nato tra gli anni Sessanta e Settanta che in qualche modo ricordava il ping-pong, il tennis da tavolo, che a quell'epoca venne fornito inizialmente in bianco e nero. Gli esperti spiegano che quando si attiva il gioco, l'utente al quale abbiamo inviato l'emoji non si accorgerà che siamo online e stiamo giocando. Anche se funziona sia per i sistemi operativi iOS che Android, molti hanno segnalato che non hanno la possibilità di accedervi: non si sa se questa problematica sia dovuta a un mancato aggiornamento con l'ultima versione o meno.