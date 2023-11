Instagram toglie il "visualizzato" dai direct: ecco come funziona

Instagram compie un altro passo in avanti per proteggere la privacy dei propri utenti: richiesto a gran voce già da tempo, la piattaforma social di proprietà di Meta darà la possibilità di eliminare la scritta relativa alla visualizzazione dei messaggi privati.

Come funziona attualmente

Allo stato attuale delle cose, quando si invia un messaggio privato (iOS o Android non fa differenza), qualsiasi utente si accorge della lettura quando il destinatario lo visualizza. In gergo tecnico si chiama appunto "conferma di lettura" e ci informa della corretta ricezione e visualizzazione. Anche se questa funzione è senz'altro utile per il mittente, lo stesso può non valere per la persona che desidera leggere il messaggio senza far sapere quando o essere "costretta" a una risposta dopo averlo aperto. Molti si saranno accorti anche che sui messaggi privati di Instagram, fino a un certo lasso di tempo, si può sapere anche quanto tempo fa è stato aperto il messaggio inviato, ossia se la visualizzazione è avvenuta un'ora o 12 ore prima.

La nuova opzione

Sono svariati i motivi per cui sono molti gli utenti che non apprezzano questo tipo di informazione e chiedono che vengano disattivate le conferme di lettura: come detto, sia per non essere costretti a rispondere in tempo reale ma anche, semplicemente, per un legittimo desiderio di privacy. Nelle ultime ore, sul canale Meta Channel, Mark Zuckerberg ha fatto sapere che " molto presto " sarà data la possibilità di disattivare questa funzione. " ll team sta attualmente testando la disattivazione delle conferme di lettura nei messaggi diretti di Instagram", ha dichiarato il Ceo di Meta alla presenza di Adam Mosseri, creator digitale, condividendo con gli utenti un'anteprima di quello che si troverà nelle future impostazioni su Instagram e condivisa dal giornale specializzato TuttoAndroid.

La schermata presenta la nuova opzione " Vanish mode ", ossia " Modalità di scomparsa ", con la seguente scritta sottostante: " Seen messages will disappear when you close the chat ", che significa " I messaggi visti scompariranno quando chiudi la chat ". Ogni utente, quindi, sarà libero di leggerli senza che si debba quando e a che ora. Per attivare quest'opzione, come sempre, si dovrà spostare la spunta verso la destra, altrimenti tutto rimarrà com'è. Al momento, come detto, non c'è la data precisa per quando l'opzione sarà disponibile a livello globale: i test sono in fase di svolgimento e molti "Beta tester" potranno provare la nuova funzionalità nelle prossime settimane.

Nulla è stato detto sull'eventuale possibilità che questa opzione venga implementata anche sul servizio Messenger di Facebook dove le conferme di lettura non si possono, in alcun modo, disattivare.