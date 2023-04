Instagram: come togliere l'online e il visualizzato. 7 impostazioni per la tua privacy

La privacy prima di tutto, specialmente in un'era così social e iperconnessa dove milioni di utenti hanno almeno tre profili attivi tra Facebook, Twitter e Instagram (e sempre più anche Tik Tok). In questo caso prenderemo in esame l'app che ha "inventato" le storie e quella più adatta alle condivisioni di foto, ossia Instagram.

Così si elimina "l'online"

Dopo essere entrati con il login sul nostro profilo, se andiamo nell'area riservata alla messaggistica tra contatti ci si può accorgere che qualcuno con cui abbiamo interagito tramite un messaggio diretto ci appare online, ha cioé un puntino verde. In questo caso non se ne accorge il diretto interessato ma tutti gli utenti che si trovano in quell'area dedicata perché stanno magari inviando un messaggio in direct. Per evitare, però, che la nostra privacy possa essere compromessa, basta prendere un piccolo accorgimento per far sì che, anche quando si è dentro l'app, nessuno possa vedere che siamo effettivamente "in linea".

Sull'account di ognuno di noi, in alto a destra, appaiono tre linee che se cliccate fanno comparire un elenco di opzioni: scegliendo Impostazioni, Privacy, a un certo punto si leggerà la voce Stato di attività. A quel punto basterà mettere in off lo stato e nessuno vedrà più il puntino verde. Instagram scrive che questa opzione consente " agli account che segui e a tutte le persone a cui mandi i messaggi di vedere l'orario della tua ultima attività o quando sei attivo/a sulle app Instagram. Quando disattivi questa funzione non potrai vedere lo stato di attività degli altri account" . Insomma, è chiaro che se non concediamo agli altri di vedere il nostro ultimo accesso, la possibilità viene di conseguenza negata anche a noi.

Come si toglie il "visualizzato"

Speculare allo status di online c'è il messaggio "visualizzato" quando qualcuno legge il contenuto in direct che è stato inviato: anche in questo caso, molti utenti la considerano una mancanza di privacy. Come spiegano gli esperti, però, a differenza del caso precedente al momento non esiste tra le Impostazioni una voce dedicata alla possibilità di eliminare la scritta visualizzato: ecco che, quindi, ogni utente dovrà scegliere deliberatamente quali sono gli account (o profili) da limitare e ai quali non apparirà la scritta. Per far ciò bisogna seguire il percorso Impostazioni-Privacy e poi cliccare su Account con restrizioni e inserire tutti quelli che vogliamo, appunto, frenare e restringere.

Dalle "stories" alle intimidazioni, altre 7 impostazioni per la privacy

Sempre per quanto riguarda le visualizzazioni indesiderate, stavolta prendiamo ad esempio un must di Instagram, ossia le "stories": se non vogliamo che qualcuno possa vedere cosa abbiamo pubblicato, basta limitare l'account: Impostazioni-Privacy-Storia, a un certo punto appare la scritta "Nascondi la storia a" così da poter scegliere a chi non far vedere cosa facciamo quotidianamente. Sempre per le stories, possiamo addirittura creare un gruppo chiamato "Amici più stretti" lasciando automaticamente fuori tutti gli altri così da restrigere il campo d'azione su chi viene a conoscenza di dove siamo, come facciamo e quando.

Nei casi più gravi, invece, c'è una specifica opzione Instagram chiamata Limitazioni che blocca le interazioni indesiderate. " Se qualcuno ti sta intimidendo, sappi che puoi limitare temporaneamente commenti e messaggi indesiderati", scrivono gli sviluppatori. Cliccando su continua si apre una schermata dove si possono stabilire gli account da sottoporre a limitazioni e per quanto tempo in un arco compreso tra un giorno e 4 settimane.

Esplorando le impostazioni privacy di Instagram esiste anche il Controllo dei commenti dove si possono bloccare quelli di determinate persone mentre sui post si può scegliere di nascondere i "mi piace", evitare che qualcuno possa taggarci in qualche foto, storia o video con le apposite limitazioni in elenco e si può decidere, quindi, di approvare i tag soltanto manualmente scegliendo di volta in volta, così, quando apparire e quando non. Stesso discorso vale per le menzioni, ossia le citazioni all'interno delle stories: anche in questo caso, si possono consentire a tutti ma anche soltanto alle persone che si seguono o a nessuno in base alla privacy desiderata.

Infine, si possono bloccare o silenziare gli account, ad esempio i tanti profili fake e spam che spesso fanno capolino su Instagram che visualizzano le nostre storie o ci taggano su prodotti commerciali quasi sempre inesistenti.