Ecco come l’e-commerce cinese Temu sta conquistando l’Italia

Si chiama Temu e viene dalla Cina. Oltre al sito web esistono le app per dispositivi Android e dispositivi iOS e sta conquistando anche l’Italia grazie ai prezzi imbattibili che propone. Temu è una piattaforma e-commerce nata un anno fa e che si sta imponendo ovunque nel mondo, tant’è che ha già aperto diverse sedi negli Stati Uniti d’America, nel regno simbolico dell’economia di mercato. Il modello di business appare trasparente: prezzi molto bassi per prodotti “No logo”, politiche chiare per i resi (possibili fino a 90 giorni) e pagamenti sicuri. Ricorda molto piattaforme come Shein e, fatte salve le debite differenze, ricalca Amazon.

La filosofia di Temu

L’app e il sito di Temu sono facili da usare e offrono esperienze di acquisto passo-a-passo del tutto in linea con quelle delle altre piattaforme ecommerce. Ci si trova di tutto: dagli accessori per l’automobile fino ai vestiti per uomo o donna, passando per gli utensili per la casa e i prodotti per la salute. Immancabili suggerimenti per gli acquisti basati o sulla cronologia di navigazione e sui prodotti già messi nel carrello e, anche in questo caso, niente di nuovo o innovativo.

I prezzi sono bassi per due motivi principali: il primo è il taglio netto degli anelli della catena di distribuzione. Chi produce vende direttamente sulla piattaforma senza l’ausilio di intermediari e, parallelamente, più un prodotto viene venduto e più il suo prezzo tende a calare, una “inversione a U” delle logiche della domanda e dell’offerta. L’ecommerce diventa sempre più cruciale per qualsiasi tipo di business e la differenza, al di là della qualità dei prodotti e dei relativi prezzi, la fa il potenziale logistico. Temu permette ai produttori di spedire in tutto il mondo senza per forza di cose avere magazzini al di fuori dei confini cinesi.

La pubblicità aggressiva

Chi usa i social o app in modalità freemium (quelle, per intenderci, possono essere usate in modo gratuito consentendo la visione di contenuti pubblicitari) ha certamente già visto passare il logo di Temu, l’app che permette di “fare acquisti come un miliardario”. Il riferimento è ai prezzi molto bassi tant’è che, per esempio, scegliendo la sezione Occhiali da sole se ne contano decine a meno di 10 euro. Inoltre, visitando le pagine social di Temu, si può partecipare a giochi che danno la possibilità di ottenere sconti o di aderire a promozioni particolarmente vantaggiose.

Una strategia che paga, perché Pdd Holdings che detiene la piattaforma sta rapidamente guardando al mercato mondiale e, oltre ad avere aperte due sedi negli Usa, è l’app più prelevata proprio negli Stati Uniti, in Australia e in Germania. In Italia sta facendo proseliti, basta cercare l’hashtag #temu per rendersi conto del fervore che sta suscitando. La qualità dei prodotti è ancora tutta da comprovare, ma la formula di Temu funziona molto bene, tant’è che Pdd Holdings ha annunciato di 7,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023 (6,67 miliardi di euro).