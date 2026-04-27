L’IA italiana che blocca le telefonate spam

Alzi la mano chi non riceve almeno una telefonata indesiderata al giorno. Esatto, siamo in tanti, ma il problema è che il numero di chiamate truffa da call center che cercano di spillarci soldi, oppure da servizi di vendita che propongono cose che non desideriamo, sono ormai nel numero quotidiano di decine. Una stima dice che in Italia ci sono oltre 10 milioni di chiamate spam e spoofing (la tecnica di chi falsifica email, numero telefonico, indirizzo IP per apparire come una fonte attendibile) ogni 24 ore, e questo non si tratta solo di fastidio, ma di un problema economico concreto: nel triennio 2022-2024 le truffe telefoniche hanno causato perdite per circa 560 milioni di euro.

Il fenomeno dunque è in forte crescita, con un aumento del 30% nell’ultimo anno, e sempre più difficile da contrastare. Le chiamate fraudolente arrivano spesso dall’estero e utilizzano tecniche sempre più sofisticate. Oppure da numeri fissi italiani, perché quelli mobile non sono più utilizzabili dopo l’emanazione delle recenti norme anti frode. E in questo contesto, i sistemi tradizionali basati su blacklist e segnalazioni risultano ormai inefficaci. Eppure una speranza c’è, e l’abbiamo testata con ottimi risultati dopo un mese di utilizzo: si chiama Massima Tranquillità, ed è una nuova infrastruttura digitale nazionale progettata per contrastare in modo strutturale le frodi telefoniche. Il sistema si basa su un motore proprietario di intelligenza artificiale, oggetto di brevetto, in grado di identificare e bloccare automaticamente le chiamate indesiderate prima ancora che raggiungano l’utente. “Le telefonate spam e le frodi telefoniche hanno ormai assunto dimensioni sistemiche: fino al 90% delle chiamate da numeri sconosciuti lo sono - spiega Andrea Manfredi, CEO e fondatore dell’iniziativa -. Con il nostro servizio vogliamo restituire alle persone il controllo del proprio telefono e della propria sicurezza”.

Ma come funziona? Tutto è completamente automatico, anche se anche il contributo manuale dell’utente può fare in modo di velocizzare il blocco dei numeri indesiderati. Quando arriva una chiamata da un numero sconosciuto, il sistema entra in azione analizzando in tempo reale una serie di segnali tecnici e comportamentali. A questo punto, attraverso algoritmi di machine learning, assegna un punteggio di rischio e, se necessario, blocca la chiamata prima che l’utente venga disturbato. A differenza dei sistemi tradizionali, la piattaforma è progettata per adattarsi continuamente. I modelli di intelligenza artificiale vengono aggiornati in tempo reale, permettendo di riconoscere nuove tecniche di attacco fin dalla prima chiamata. Una volta individuato uno schema fraudolento, il blocco può essere esteso immediatamente a tutti gli utenti dell’applicazione. L’unico problema rilevato, finora, è che l’app possa confondere un call center reale (per esempio quello della propria banca) in uno finto: a quel punto, però, si può intervenire nella propria schermata per sbloccare il numero.

Il servizio è disponibile tramite l’app scaricabile su Google Play e App Store (costa 1,99 euro dal secondo mese, il primo è gratis), ma rappresenta anche una soluzione integrabile per aziende e istituzioni.

Banche, assicurazioni, operatori telco ed energy company possono infatti incorporare la tecnologia nelle proprie applicazioni, rafforzando la sicurezza dei clienti e sviluppando nuovi servizi a valore aggiunto. L’obiettivo è trasformare lo smartphone in uno scudo intelligente, capace di difendere automaticamente gli utenti da spam e truffe. E, visti i primi riscontri, il traguardo è possibile.