Google ha installato nei telefoni un'app senza autorizzazione: ecco come rimuoverla

Ha creato più di qualche dibattito sul web la questione relativa a SafetyCore, l'applicazione targata Google che viene installata in modo automatico sui cellulari per proteggere gli utenti dai contenuti sensibili: il punto che viene contestato al colosso di Mountain View, a parte quello relativo al download non richiesto né comunicato, è il rischio che dietro questa "schermatura" ci sia una violazione della privacy.

Per analizzare la questione bisogna ritornare indietro fino al mese di ottobre dello scorso anno, quando Google rilasciò per la prima volta un aggiornamento finalizzato a incrementare la sicurezza dei dispositivi elettronici dotati di sistemi operativi da Android 9 in su: ebbene, proprio in questo pacchetto era incluso il tanto criticato "Android System SafetyCore". Come detto, uno degli aspetti più controversi è che l'installazione di questa applicazione è avvenuta automaticamente e senza che ne fosse chiarita la natura: è stata l'azienda a spiegare le sue intenzioni qualche settimana dopo la release.

SafetyCore si integra con Google Messaggi, entrando in gioco nel momento in cui riscontra foto che potrebbero contenere nudità attraverso una sfocatura che viene applicata ancor prima dell'apertura del file. Una soluzione apprezzata a tal punto dall'azienda da volerne ampliarne le funzioni nell'immediato futuro, con la censura di altri contenuti sensibili che la stessa app potrebbe aggiungere alla sua lista attraverso l'integrazione dell'apprendimento automatico.

Peccato che non ci sia lo stesso entusiasmo tra gli utenti, la maggior parte dei quali ritiene che per poter conoscere preventivamente un contenuto da censurare Google abbia accesso alle foto, con buona pace della privacy. Il colosso di Mountain View ha tentato di difendersi sostenendo che l'app interviene solo localmente e senza inviare alcun dato a server esterni, ma ciò non è servito a calmare gli animi, e di certo alimenta i sospetti il fatto che SafetyCore sia stato installato senza comunicazione o richiesta di autorizzazione.

Esiste comunque un modo per liberarsi di questa funzionalità, anche se, non trattandosi di un programma inserito nella lista delle applicazioni, è necessario seguire un diverso percorso. SafetyCore, infatti, si trova in Impostazioni/Gestione Applicazioni: una volta trovata la voce "Android System SafetyCore" è possibile eliminarla o rimuovere tutte le autorizzazioni.

Bisogna comunque tener conto del fatto che, trattandosi di un pacchetto inserito negli aggiornamenti di Google, l'app potrebbe ricomparire anche dopo un update, come già segnalato da numerosi utenti: in questo caso è sufficiente seguire il percorso sopra descritto per comprendere se l'app sia stata nuovamente installata.