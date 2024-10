Il cestino "nascosto" su WhatsApp. Come liberare spazio nel telefonino

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp è una delle applicazione maggiormente utilizzate sia in ambito lavorativo che personale. Quasi tutti la conoscono ed è innegabile che sia ormai entrata a far parte dell'uso quotidiano di molti di noi. Allo stesso modo, chi si serve di questa app può confermare che occupa parecchio spazio sullo smartphone, tanto da riuscire a rallentarlo. Questo perché WhatsApp non si ferma ai soli messaggi, ma può includere anche immagini e video, più o meno "pesanti". Ecco dunque che i nostri dispositivi vengono inevitabilmente rallentati.

Cosa fare in questo caso? Una soluzione definitiva non c'è in quanto WhatsApp, come ogni applicazione, necessità del proprio spazio. Ci sono però dei trucchi di cui possiamo avvalerci per migliorare almeno un po' la situazione. Basti sapere, ad esempio, che questa applicazione è solita conservare in memoria anche dei contenuti che sono stati da noi eliminati. Questa "spazzatura" che rimane salvata sul cellulare contribuisce al suo rallentamento, ma può e deve essere eliminata. Si tratta effettivamente di un "cestino nascosto" che possiamo all'occorrenza svuotare, liberando dello spazio prezioso. Non ci riferiamo al "cestino" vero e proprio di WhatsApp, ma ad un'altra area dove restano salvati quei dati che crediamo di aver eliminato.

Come procedere dunque? Dopo essere entrati nelle "Impostazioni" di WhatsApp, si deve andare nella sezione "Spazio e dati", dove cliccheremo su "Gestisci spazio". In questo modo avremo accesso a tutti i file inviati e ricevuti, e ci si aprirà un mondo. Sarà incredibile infatti scoprire quanto materiale è rimasto in memoria pur avendolo cancellato. In questo caso è possibile agire definitivamente, selezionando e provvedendo a cancellare ciò che vogliamo eliminare dal telefono.

Si può poi procedere eliminando il contenuto di specifiche chat, intervenendo nelle chat di familiari e amici, dove spesso si trovano numerosi contenuti multimediali. Una volta entrati nella chat, sarà sufficiente cliccare su "Altro" e poi su "Svuota cestino". Un altro aiuto per guadagnare spazio potrebbe essere quello di modificare la frequenza dei backup, in particolar modo nei dispositivi Android (Google Drive) e iOS & iCloud). Attenzione nelle fasi di backup, perché potremmo perdere anche materiale importante. Viene consigliato di svolgere l'operazione senza distrarsi.

Come soluzione si può ricorrere anche ad apposite app di , come Files di Google. Mantenere libero lo spazio a disposizione sul cellulare non aiuta solo a migliorare le funzioni del dispositivo, ma permette anche un miglior funzionamento di WhatsApp.