L'intelligenza artificiale arriva anche su WhatsApp: così si potranno modificare le foto

L'intelligenza artificiale si sta sempre più imponendo nell'uso comune e viene progressivamente impiegata dagli utenti; non sorprende, dunque, che anche WhatsApp abbia deciso di introdurla all'interno della propria piattaforma, così da garantire agli utilizzatori una migliore esperienza sul portale. Stando alle ultime informazioni filtrate sino ad ora, pare che molto presto l'intelligenza artificiale farà il suo debutto anche sulla popolare app di messaggistica.

L'annuncio

La novità, che fa gola agli utilizzatori dell'applicazione, era stata già annunciata al Meta Connects 2023. WhatsApp sarebbe dunque pronta da tempo ad introdurre alcune funzioni che si basano sull'IA. Al momento non sappiamo ancora quando l'intelligenza artificiale sbarcherà sulla app di Meta, ma tutto fa pensare che sia solo una questione di tempo prima che le novità vengano rese disponibili.

Ma cosa comporterà l'arrivo dell'IA su WhatsApp? Sembra che la funzione consentirà di modificare le immagini da inviare. Nello specifico, si potranno effettuare delle migliorie allo sfondo, oppure cambiare lo stile delle foto con un restyle. Non solo. A quanto pare gli utenti potranno anche ingrandire l'immagine servendosi della funzione "espandi". In questo modo, infatti, sarà possibile regolare le dimensioni della foto. Le immagini potranno essere modificare direttamente sulla app di messaggistica, per poi essere inviate. Tutto questo sarà regolato dall'intelligenza artificiale.

Si attende il prossimo aggiornamento nella speranza che includa la novità.

Attesa per chatbot Meta AI

Nel frattempo gli utenti aspettano anche l'arrivo della chatbot Meta AI, ossia un software appositamente programmato per simulare una conversazione con un altro essere umano. Chatbot Meta AI non sarà disponibile solo su WhatsApp, ma anche su Instagram, Messenger e sui RayBan Meta.

Saranno inoltre messi a disposizione ben 28 chatbot che impersoneranno i principali vip più amati del pubblico, come Paris Hilton, Snoop Dogg e tanti altri.