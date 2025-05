È l'ultimo giorno per dire no ai dati su Instagram e Facebook: cosa significa

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano ormai poche ore prima che i nostri dati già condivisi e pubblicati sui social di Meta, Facebook e Instagram, diventino utili per "addestrare" l'intelligenza artificiale (Meta AI). L'ultimo giorno per potersi opporre, infatti, è martedì 27 maggio ma è necessario intervenire manualmente altrimenti prima di questa data non avremmo più la possibilità di ricorrere al "diritto di opposizione".

Di cosa si tratta

Ormai da un paio di mesi siamo a conoscenza del fatto che l'intelligenza artificiale di Meta è sbarcata su WhatsApp con quel simbolino rotondo a forma di cerchio che non si può eliminare ma soltanto interpellare. " Meta Ai è un servizio opzionale di Meta che usa modelli IA che per fornire risposte ", recita la formuletta iniziale. Ebbene, se decidiamo di non intervenire su Facebook e Instagram, automaticamente la piattaforma sarà libera di sfruttare qualsiasi contenuto che nella nostra vita abbiamo condiviso sui social per far crescere Meta AI. Se non vogliamo che si inneschi questo processo, ecco cosa bisogna fare come nel recente passato ha segnalato il nostro Garante per la privacy.

Come opporsi su Facebook

Per quanto riguarda Facebook bisognerà cliccare sull'immagine del proprio profilo dove si aprirà un menù, da li scorrere fino a Centro sulla privacy, leggere attentamente e arrivare al secondo paragrafo dove c'è scritto " hai diritto a opporti all'uso delle tue informazioni " in riferimento al fatto che poco prima viene scritto che "useremo queste informazioni sulla base degli interessi legittimi per sviluppare e migliorare i modelli di IA generativa dell'IA in Meta" .

Come va compilato il modulo

Cliccando dunque sulla parola "opporti" si aprirà un nuovo menù che informa sul fatto che ognuno di noi ha il diritto di opporsi " all'uso da parte di Meta delle tue informazioni pubbliche provenienti dai Prodotti di Meta e dalle tue interazioni con le funzioni dell'IA in Meta per sviluppare e migliorare i modelli di IA generativa per l'IA in Meta. Puoi inviare questo modulo per esercitare tale diritto" . A quel punto bisognerà inserire l'indirizzo mail e spiegare (in maniera facoltativa) l'impatto che ha sulla persona il trattamento dei dati. Infine si dovrà cliccare su "invia" dove si riceverà un messaggio: " La tua richiesta verrà applicata d'ora in avanti allo sviluppo e al miglioramento dell'IA in Meta. Riceverai una e-mail con i dettagli" . 24 ore dopo ecco la notifica con " l'accoglienza dell'opposizione ".

Come opporsi su Instagram

Più o meno allo stesso modo, per effettuare lo stesso procedimento su Instagram bisognerò andare sulle Impostazioni

dalla home page del proprio profilo, scorrere e trovare la sezione relativa alla privacy: cliccandoci sopra si avrà lo stesso modulo di prima e sarà necessario fare la stessa procedura per ottenere il diritto di opposizione.