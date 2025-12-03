Manca poco all'uscita di Spotify Wrapped 2025: ecco quale potrebbe essere la data

Anche per questo anno 2025 verrà rilasciato Spotify Wrapped, la funzione che Spotify mette a disposizione per avere un riepilogo di tutte le canzoni e i podcast ascoltati durante l'anno. Si tratta di un servizio molto amato e atteso dai fruitori della piattaforma.

Wrapped, come abbiamo detto è una funzione annuale di Spotify, che consiste in un riepilogo interattivo mediante il quale un utente può rivedere i suoi ultimi dodici mesi di attività, presentati sotto forma di "storie". Tale riepilogo è condivisibile anche sui socia. Nei contenuti offerti sarà possibile trovare una classifica dei brani e degli artisti preferiti dell'anno, i generi che sono stati ascoltati di più, i minuti totali dedicati all'ascolto, i podcast preferiti e altri approfondimenti vari, con classifiche ancor più dettagliate.

Per la realizzazione di Wrapped 2025 sono stati raccolti dati a partire dal primo gennaio 2025 fino ai primi mesi di novembre 2025. In questo modo sono state elaborate le statistiche messe a disposizione.

La piattaforma non ha comunicato una data ufficiale. Lo scorso anno era stato rilasciato il 4 dicembre 2024. A quanto pare Spotify si è tenuto vicino a quella data, perché pare che l'amatissimo recap musicale sia stato appena reso disponibile. La data, dunque, sarebbe il 3 dicembre 2025.

Per poter accedere a questa funzionalità basta accedere al proprio account Spotify, e avere all'attivo un minimo di ore di ascolto (altrimenti non potrebbe generarsi il riepilogo).

Una volta aperta l'app mobile di Spotify - aggiornata all'ultima versione - si deve cercare il banner dedicato nella schermata Home con la dicitura "Il tuo Wrapped 2025 è qui" o "Il tuo Wrapped è disponibile nell'app". Si può anche entrare nella pagina ufficiale Spotify Wrapped.