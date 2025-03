Microsoft, ufficiale: quale sarà l'ultimo giorno di vita di Skype (e quando si potranno esportare i dati)

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai è ufficiale: Skype chiuderà i battenti il prossimo lunedì 5 maggio. È stata Microsoft, attuale proprietaria del software di messaggistica istantanea e VoIP, a comunicare agli utenti la notizia attraverso una stringa comparsa nella parte superiore dell'interfaccia della versione Web.

"Riceverai una notifica quando potrai spostare le tue chat e i tuoi contenuti su Teams" , si legge nell'avviso, a conclusione del quale è presente anche il link "Scopri di più", che conduce a una pagina nella quale vengono forniti ulteriori dettagli e supporto alla migrazione. Almeno per il momento questa informazione è stata diffusa esclusivamente su "Skype Online", mentre non risulta ancora nulla per chi utilizza "Skype Desktop": ciò potrebbe dunque significare che dovremo salutare per prima la versione web del celebre programma.

Ovviamente il colosso di Redmond spinge i propri utenti a migrare su "Teams", altra piattaforma targata Microsoft lanciata nel 2017 che consente di chattare, condividere file ed effettuare chiamate e videoconferenze. L'azienda consiglia infatti di migrare su quest'applicazione portando con sé i contenuti personali salvati su Skype, come i contatti e le chat, dato che il trasferimento avverrà in modo completamente automatico sfruttando il medesimo account Microsoft.

Ci sono tuttavia alcune eccezioni, come indicato chiaramente dall'azienda nella pagina di supporto: "i dati delle conversazioni private non verranno migrati" , spiega il sito, mentre "i contenuti di Copilot e bot non saranno supportati" in Teams Free, la versione gratuita dell'app, "e non sarà disponibile alcuna cronologia chat".

Sarà ancora possibile effettuare conversazioni multi-piattaforma tra Skype e Teams fino al prossimo 5 maggio anche nel caso in cui il trasferimento sia già stato completato. Il colosso di Redmond specifica infatti che entrambe le applicazioni potranno essere utilizzate: "L'ccesso a Teams Free non blocca l'ulteriore accesso a Skype. Durante il periodo di transizione (da ora fino al 5 maggio 2025), i dati di Skype rimarranno accessibili e potrai usare entrambe le app in base alle esigenze" , precisa la pagina di supporto.

Per gli indecisi c'è ancora più tempo per scegliere dove trasferirsi, senza il rischio di perdere anni di contenuti salvati: i dati Skype, infatti, resteranno a disposizione fino a gennaio 2026, anche se non c'è ancora l'indicazione di una data specifica, dopo di che verranno eliminati.

Non tutti sono convinti del passaggio a Teams, nonostantre che sia la via più comoda per trasferire comodamente tutte le nostre informazioni, per cui vengono valutate soluzioni alternative: le più gettonate sono al momento Google Meet, Google Chat, Zoom e Slack.