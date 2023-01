Modalità silenziosa: cos'è la novità di Instagram

Un po' come accade già per gli smartphone della Apple che hanno l'opzione "Full immersion" che consente di non essere disturbati se si è occupati o dopo un certo orario serale, la multinazionale Meta ha presentato ai propri utenti una nuova funzione per Instagram per limitare le notifiche quando si riceve un commento o un messaggio in privato.

Cos'è "Quiet mode"

" Stiamo lanciando la modalità silenziosa su Instagram per aiutare le persone a concentrarsi e incoraggiare le persone a stabilire dei limiti con i propri amici e follower", hanno scritto gli sviluppatori del social. Una volta attivata, le notifiche saranno disabilitate e sarà inviata una risposta automatica (come accade nelle mail quando si è in ferie) se si riceve un messaggio in direct così da non deconcentrare gli utenti se lavorano, studiano o guidano. Tra l'altro, cambierà anche lo status del proprio profilo così da informare preventivamente la gente sull'opzione che si è scelti e la risposta che si riceverà se si viene contattati.

Modalità richiesta dai giovanissimi

Può sembrare strano, ma la richiesta per studiare questa nuova funzione è arrivata direttamente da coloro che ne fanno un uso maggiore con post, stories e quant'altro: sono gli adolescenti che hanno chiesto di " prendersi del tempo per sè stessi " perché troppo spesso risucchiati in un vortice di pseudo-dipendenza così da trovare una nuova concentrazione di notte o quando studiano. La nuova opzione prevede di impostare l'orario per entrare nel mood "Silenzioso" quando viene attivata; viceversa, quando si desidera disattivarla, Instagram mostrerà un riepilogo delle notifiche ricevute quando era impostata la funzione quite mode. Per l'Italia, però, dovremo aspettare ancora un po': la nuova modalità è disponibile soltanto per Stati Uniti, nel Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Un'impostazione per la famiglia

Oltre a dare ai giovanissimi più opzioni per gestire al meglio il loro tempo e le loro esperienze su Instagram, gli sviluppatori hanno fatto sapere di voler aiutare i loro genitori " a essere più consapevoli delle scelte che fanno i loro ragazzi e rendere più facile per loro discutere con loro delle loro impostazioni tramite Family Center e gli strumenti di supervisione" . Ecco quindi l'altra novità: mamma e papà potranno vedere tutto ciò che i propri figli fanno sul social comprese le impostazioni relative alla privacy. " Se il loro adolescente aggiorna un'impostazione, i genitori riceveranno una notifica in modo che possano parlare con loro della modifica" .

La modifica sui contenuti

Infine, su Instagram sarà possibile avere un controllo diverso sui contenuti che si vedono con la possibilità che verrà data agli utenti di dire quali sono le cose preferite e cosa, invece, non desiderano più vedere (si parla di pubblicità). In "Esplora" si può decidere di nascondere un contenuto in modo che non appaia più.