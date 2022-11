"Me ne vado". E la sicurezza di Twitter è a rischio: cosa succede

Continua l’esodo di manager che lasciano Twitter, alcuni per volere del nuovo patron, altri di propria volontà. Tra questi figurano il responsabile della sicurezza e quello per la privacy e si tratta di un fatto che non può passare inosservato. Al momento ci sono problemi potenzialmente seri, nessuno è al timone della sicurezza di Twitter.

I due manager avrebbero lasciato l’azienda a causa delle continue richieste fatte da Elon Musk che avrebbero messo in discussione la capacità di mantenere informata la Federal Trade Commission, l’agenzia governativa Usa per la tutela dei consumatori che vaglia le condizioni di sicurezza di prodotti e servizi con cui Twitter deve collaborare.

La sicurezza di Twitter è incerta

Attualmente nessuno sta sorvegliando sulla sicurezza di Twitter. Certo, il fatto che i responsabili non siano più in servizio non significa che chiunque possa prendere di mira la piattaforma, ma è opportuno considerare la gravità della situazione soprattutto sotto il profilo della privacy. Non occorre cedere a impeti paranoidei ma semplicemente non farsi trovare impreparati.

I messaggi privati su Twitter non sono privati, perché non sono cifrati end-to-end e quindi, in poche e semplici parole, alcuni dipendenti dell’azienda possono accedervi leggendoli in chiaro, soprattutto ora che mancano i vertici della piramide della privacy e della sicurezza.

Come rimediare

Ci sono pochi semplici accorgimenti da prendere: il primo è cancellare i messaggi diretti eventualmente scambiati con altri contatti, il secondo è prediligere applicazioni di messaggistica istantanea serie e affidabili, come possono essere Signal o Threema (quest’ultima comporta un piccolo costo ma sono soldi ben spesi per chi ama la privacy).

Cancellare i messaggi diretti è facile ma poco pratico. Dopo avere scelto la voce Messaggi dal menù in alto a sinistra (su dispositivi mobili) o sulla barra a sinistra della pagina web, occorre selezionare i messaggi uno a uno e poi cliccare sul menù caratterizzato da tre puntini che appare a destra del nome del contatto scelto e cliccare su Elimina conversazione. Va detto che questo cancella il messaggio dal lato del mittente ma non del destinatario al quale – se opportuno – occorre chiedere la cortesia di volere rimuovere a sua volta il thread.

Niente panico

Non c’è bisogno di cedere al panico, anche perché il fatto di avere inviato messaggi diretti ad altri utenti non dovrebbe essere di per sé un motivo di allarme. Se ci fosse qualche messaggio di cui non si va particolarmente fieri o che si preferirebbe tenere al sicuro, allora è consigliabile procedere con la cancellazione. Aiuta a stare tranquilli ma, a prescindere da ciò, non c’è necessità di cedere a una qualsiasi forma di nevrosi.