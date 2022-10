Musk azzera il cda di Twitter e diventa amministratore unico

È ufficialmente iniziata l'era di Elon Musk su Twitter. Il visionario Ceo di Tesla e della compagnia aerospaziale SpaceX, in qualità di proprietario e presidente della piattaforma social ha sciolto il consiglio d'amministrazione e si è fatto "amministratore unico" della società. Tutti i precedenti membri del consiglio non sono più amministratori " secondo i termini dell'accordo di acquisizione ". " Il 27 ottobre 2022, a seguito della conclusione dell'acqusizione, il signor Musk è diventato l'unico amministratore di Twitter ", si legge nel deposito Sec diffuso lunedì, un documento formale presentato alla Securities and Exchange Commission (Sec) che attesta l'ufficialità dell'operazione da parte di Musk. " In conformità con i termini dell'accordo, i seguenti soggetti non sono più amministratori di Twitter: Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li e Mimi Alemayehou".

Il ceo di Tesla azzera i vertici della società

Una delle prime mosse del magnate è stata quella di licenziare Agrawal, che era stato l'amministratore delegato dell'azienda per quasi un anno. La stessa sera, Musk ha anche estromesso il CFO Ned Segal, il chief legal officer Vijaya Gadde e il consigliere generale Sean Edgett, secondo quanto riferito da fonti a BusinessInsider. Sebbene non ancora svelato alcun piano futuro, secondo il New York Times è probabile che Musk nominerà un nuovo consiglio di amministrazione nelle prossime settimane. La biografia sulla piattaforma di Musk è cambiata: ora il magnate è il nuovo - e unico - "Chief Twit". Come vi abbiamo già raccontato, Gadde non è una figura qualunque e il suo licenziamento ha un importante valore simbolico: avvocato ed ex massimo dirigente legale e politico di Twitter, Gadde era a capo del team che ha preso la controversa decisione di "cancellare" l'ex presidente Donald Trump a seguito dell'assalto al Campidoglio. Twitter, infatti, ha sospeso in modo permanente Trump dalla piattaforma l'8 gennaio 2021, citando " il rischio di un'ulteriore incitamento alla violenza " dopo la rivolta di Capitol Hill. Musk ha assicurato che il "caso Trump" verrà valutato da un nuovo team che si occuperà di moderare i contenuti e che nessuna decisione verrà presa prima di allora.

Polemiche per il tweet su Paul Pelosi