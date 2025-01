Netflix, nuovo aumento dei prezzi: ecco quanto costeranno gli abbonamenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo aumento del costo degli abbonamenti Netflix ha fatto storcere il naso a milioni di utenti del celebre servizio di streaming: l'annuncio è arrivato con la pubblicazione in via ufficiale del documento inerente i risultati finanziari dell'ultimo trimestre del 2024. I nuovi prezzi anticipati durante la diffusione dei dati dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo ciclo di fatturazione, ma, quantomeno per il momento, non riguarderanno tutti gli abbonati.

Secondo il report, nei soli ultimi tre mesi dello scorso anno, Netflix ha registrato un'impennata di ben 18,9 milioni di nuovi abbonati, portando il numero complessivo dei propri utenti fino a quota 302 milioni. Chiaramente la pubblicazione del documento, con un riscontro così positivo per la società, ha portato a un conseguente rialzo delle azioni del gruppo.

Di sicuro ad influire in modo determinate a raggiungere questi numeri è stato soprattutto l'arrivo dell'attesissima seconda stagione di Squid Game, anche se non è da sottovalutare neppure il peso degli eventi sportivi in esclusiva trasmessi in streaming dalla piattaforma, un settore su cui gli investimenti stanno continuando ad aumentare in modo esponenziale. Uno su tutti, solo per citare quello di maggior successo, l'incontro di boxe tra l'ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson e Jake Paul, capace di catalizzare l'attenzione di oltre 65 milini di utenti in contemporanea a livello globale: così tanti da creare qualche difficoltà nel servizio.

Ma a quanto ammontano questi aumenti? Iniziamo col dire che si partirà innanzitutto negli Stati Uniti, in Canada, in Portogallo e in Argentina. Al momento l'Italia, il cui ultimo incremento risale a ottobre 2024, non è inclusa, ma sappiamo che quando si parte dagli Usa è generalmente solo questione di tempo prima di arrivare a un adeguamento generale.

Stando a quanto riferito dal portavoce di Netflix MoMo Zhou questi saranno i costi aggiornati per gli abbonamenti:

piano con pubblicità : da 6,99$ a 7,99$ al mese, ovvero circa 6,42€ e 7,35€;

: da 6,99$ a 7,99$ al mese, ovvero circa 6,42€ e 7,35€; piano standard senza pubblicità : da 15,49$ a 17,99$ al mese, circa 14,25€ e 16,55€;

: da 15,49$ a 17,99$ al mese, circa 14,25€ e 16,55€; piano premium: da 22,99$ a 24,99$ al mese, circa 21,15€ e 22,99€.

Oltre ciò, l'azienda ha anche anticipato la disponibilità di un nuovo servizio denominato "Extra Member con pubblicità", che consente agli abbonati di aggiungere utenti estranei al proprio nucleo familiare per 7,99$ al mese.

"Mentre continuiamo a investire nella programmazione e a offrire più valore ai nostri membri"

"occasionalmente chiederemo loro di pagare un po'di più, in modo da poter reinvestire per migliorare ulteriormente Netflix. A tal fine, oggi stiamo adeguando i prezzi per la maggior parte dei piani negli Stati Uniti, in Canada, in Portogallo e in Argentina".

, si legge nella nota ufficiale,