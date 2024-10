Dopo Netflix arrivano gli aumenti anche su Disney+. Come cambiano gli abbonamenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la stretta con lo stop alla condivisione degli account e delle password, sulla scia di quanto già fatto in precedenza da Netflix, Disney+ segue ancora una volta la via tracciata da uno dei suoi principali concorrenti nell'ambito della distribuzione dell'intrattenimento in streaming, ritoccando verso l'alto il listino prezzi per i propri abbonati.

Dopo il colosso di Los Gatos, quindi, anche il servizio di streaming video on demand gestito da Disney Entertainment ha deciso di introdurre un nuovo listino prezzi relativamente a tutti i piani di abbonamento ad eccezione dello "Standard", vale a dire quello con pubblicità. L'annuncio era stato dato lo scorso agosto, ma in Italia gli incrementi sono diventati effettivi a partire da giovedì 17 ottobre. Così come accaduto per Netflix, com'era ovvio attendersi, i numerosi clienti di Disney+ hanno storto il naso dinanzi ai nuovi prezzi, lamentandosi in rete e soprattutto sui principali social network. Ma cosa cambia concretamente?

Come anticipato, per chi lo ha sottoscritto, non vengono apportate modifiche al piano "Standard" con pubblicità, il cui costo rimane fissato a 5,99 euro al mese: il pacchetto offre all'utente una qualità video fino al full HD a 1080p e una qualità audio 5.1. La riproduzione prevista in tale piano è garantita per due dispositivi. Il discorso inizia invece a cambiare per la "Standard senza interruzioni" e per il piano "Premium".

Il piano "Standard" senza pubblicità aumenta fino a 9,99 euro mensili, incrementandosi quindi di un euro rispetto agli 8,99 al mese che venivano addebitati ai clienti prima delle modifiche. Il che si traduce con un abbonamento annuale che passa dagli 89,90 ai 99,90 euro l'anno, ovvero 10 euro in più, per un piano che non prevede interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a 1080p in full HD, qualità audio fino a 5.1, riproduzione in contemporanea per due diversi dispositivi e la possibilità di download fino a 10 dispositivi.

Il pacchetto "Premium", anch'esso ovviamente senza interruzioni pubblicitarie, sale da 11,99 al mese fino a 13,99 euro mensili.

L'abbonamento annuale al servizio top di Disney+ sale da 119,90 euro l'anno fino a 139,90 euro annuali, con un incremento di 20 euro. Il piano in questo caso prevede una qualità video fino a 4K UHD e HDR, una qualità audio fino a Dolby Atmos, la riproduzione in contemporanea su 4 devices e infine il download a disposizione per 10 dispositivi.