La nuova piattaforma IA che dà visibilità alle PMI

Una nuova realtà europea indipendente per dati, tecnologia e servizi dedicati allo sviluppo commerciale B2B, con l’obiettivo di semplificare ricerca, visibilità e attivazione dei contatti per imprese di ogni dimensione. E’ l’operazione compiuta da B2B Stars con l’acquisizione del 100% di Kompass International da parte di Expandi Group e sulla convergenza in un ecosistema integrato che punta a triplicare il fatturato entro cinque anni. Una spinta all’integrazione che nasce da un contesto sempre più complesso, in cui le aziende faticano a farsi trovare su Google e LinkedIn e devono investire tempo e budget crescenti per mantenere la visibilità. Secondo il documento di sintesi, infatti, il 74,1% delle aziende incontra difficoltà nel rendersi visibile sulle principali piattaforme, mentre in media servono più di 15 ore al mese per cercare potenziali clienti o fornitori. Questo lavoro di ricerca ha un costo economico rilevante: le inefficienze nei processi di ricerca superano in media i 110.000 euro l’anno per azienda.

L’integrazione tra B2B Stars e Kompass si inserisce proprio in questo vuoto, proponendo un’infrastruttura più solida per trovare, classificare e attivare le imprese. In un mercato dominato da grandi piattaforme internazionali, la nuova realtà vuole offrire un’alternativa europea capace di valorizzare il patrimonio industriale e imprenditoriale del continente.

Due brand, un’infrastruttura

La strategia non prevede la fusione dei due brand, ma la loro complementarità: Kompass continuerà a presidiare soprattutto industria, manifatturiero e distribuzione, mentre B2B Stars manterrà il focus su servizi, mid-market e grandi aziende. Questa distinzione è considerata un punto di forza, perché consente di mantenere identità e target differenti pur condividendo una base tecnologica comune.

Sul piano dei numeri, il nuovo perimetro è rilevante: oltre 60 milioni di aziende censite, più di 150 milioni di contatti nel patrimonio Kompass, oltre 3 milioni di aziende nel database di B2B Stars e più di 1,7 milioni di decision maker profilati. L’ecosistema integrato supera inoltre i 4 milioni di visitatori mensili e raggiunge oltre 70 Paesi.

Dati e intelligenza artificiale

Il cuore del progetto è l’integrazione dei dati con un base comune di intelligenza artificiale. Gli algoritmi sviluppati da B2B Stars vengono estesi al patrimonio Kompass per migliorare ranking, ricerca e priorità delle opportunità commerciali, tenendo conto di customer review, credit score, indicatori ESG e certificazioni tradotti un punteggio reputazionale. L’obiettivo è rendere la ricerca non solo più ampia, ma soprattutto più utile per chi deve decidere dove investire tempo e risorse.

In questo modello, l’IA non serve soltanto a trovare aziende, ma a interpretare segnali eterogenei, contenuti non strutturati e feedback, restituendo risultati più accurati e persino predittivi. La combinazione tra ricerca e contenuto migliora il raggiungimento dell’obbiettivo, accelera le decisioni e aumenta il ritorno delle attività commerciali.

Visibilità e attivazione

La nuova infrastruttura lavora su un doppio livello di visibilità: organica e premium. Da un lato, le aziende possono emergere grazie alla qualità del dato, alla reputazione e alla classificazione algoritmica; dall’altro, possono amplificare la presenza con soluzioni a pagamento come premium page e top placement nei risultati. Questo approccio è pensato anche per ridurre il gap digitale tra PMI e imprese più strutturate.

B2B Stars porta inoltre soluzioni di pubbilicità ed e-mail marketing basate su dati profilati, mentre Kompass aggiunge la profondità del suo database storico e la forza della distribuzione internazionale. Il risultato è una piattaforma che collega dato, interpretazione e attivazione commerciale in un unico flusso. Per le imprese, soprattutto quelle che operano su mercati esteri, questo significa raggiungere buyer più qualificati e ridurre il rischio commerciale.

Focus sulle PMI

La base clienti comune supera le 10.000 aziende e più del 70% è rappresentato da PMI, che restano il principale bersaglio strategico dell’operazione. È un dato coerente con la missione originaria di B2B Stars, nata per aiutare le PMI italiane a migliorare visibilità e connessioni commerciali. Kompass, dal canto suo, porta una forte vocazione internazionale e una clientela che opera in gran parte sui mercati esteri. Nel breve periodo, l’obiettivo è accompagnare importatori ed esportatori in un contesto segnato da barriere commerciali e filiere globali più frammentate. La piattaforma vuole aiutare le imprese a individuare nuovi mercati, raggiungere buyer affidabili e accelerare i canali digitali self-service. Per le PMI, questo può tradursi in un accesso più semplice a opportunità prima difficili da intercettare.

L’operazione consolida anche una struttura industriale più ampia: oltre 250 professionisti distribuiti in 8 Paesi e un fatturato aggregato di 35 milioni di euro, con l’ambizione di crescere ancora nei prossimi anni. La roadmap prevede il completamento dell’integrazione tecnologica e il potenziamento delle soluzioni IA, mantenendo però distinti i due posizionamenti di mercato.“Per le imprese orientate all’export, il vero ostacolo non è solo accedere ai mercati, ma farlo con il giusto livello di informazione e affidabilità -spiega Oliva Celli, Executive Vice President Services & Operations di B2B Stars -. L’integrazione tra dati strutturati, segnali comportamentali e modelli avanzati di intelligenza artificiale consente di superare questa asimmetria, permettendo alle aziende di identificare non solo potenziali clienti, ma quelli più rilevanti e affidabili. Questo significa ridurre il rischio commerciale, migliorare la qualità delle relazioni e rendere più efficaci le strategie di ingresso e sviluppo nei mercati internazionali, trasformando la tecnologia in un vero fattore abilitante di competitività”.

Il ruolo di SevenData

Un ruolo rilevante nell’ecosistema italiano è affidato a SevenData, indicato come partner di riferimento per il mercato nazionale. La sua funzione è tradurre il patrimonio informativo e gli insight in azioni concrete di marketing e vendita, collegando i dati Kompass alle attività di attivazione commerciale. In questa architettura, SevenData contribuisce a rendere più operativo il valore del dato, soprattutto per le aziende che devono trasformare informazioni qualificate in contatti e opportunità reali. È un tassello importante perché completa il passaggio dalla semplice raccolta dati all’esecuzione commerciale.

L’integrazione tra B2B Stars e Kompass non è insomma solo un’operazione societaria, ma la costruzione di un nuovo standard per il B2B guidato dai dati. La combinazione tra scala globale, classificazione avanzata, reputazione aziendale e intelligenza artificiale punta a ridefinire il modo in cui le imprese vengono scoperte e valutate.