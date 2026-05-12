Iran, Trump valuta nuove operazioni militari. E sull'esercito Usa: "Stiamo facendo il c... a tutti"

Nel frattempo cresce anche il malcontento nei confronti del ruolo del Pakistan come mediatore. Diversi collaboratori di Trump ritengono infatti che Islamabad non stia trasmettendo con sufficiente fermezza il livello di frustrazione del presidente americano nei confronti dell’Iran. Alcuni funzionari sospettano inoltre che il Pakistan presenti a Washington una lettura più ottimistica delle posizioni iraniane rispetto alla situazione reale.Un funzionario regionale ha riferito che diversi Paesi dell’area, compreso il Pakistan, avrebbero intensificato le pressioni diplomatiche su Teheran per chiarire che questa potrebbe rappresentare “l’ultima occasione” per impegnarsi seriamente nei negoziati con gli Stati Uniti. Secondo la stessa fonte, tuttavia, l’Iran non starebbe prendendo sul serio gli avvertimenti ricevuti.La stessa fonte ha inoltre evidenziato come Washington e Teheran abbiano approcci e tempi negoziali profondamente differenti, sottolineando che la Repubblica islamica è abituata da decenni a convivere con forti pressioni economiche e sanzioni.Lunedì Trump ha riunito nuovamente il team per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca per esaminare le possibili opzioni. Secondo fonti vicine ai colloqui, difficilmente verranno prese decisioni definitive prima della partenza del presidente per la Cina, prevista per martedì pomeriggio.