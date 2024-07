Nuove spunte blu in arrivo su WhatsApp: ecco a cosa servono

Ascolta ora 00:00 00:00

Le controverse spunte blu, particolarmente invise a numerosi fruitori di X nel recente passato, sono pronte a sbarcare anche su WhatsApp. Non si tratterà, ovviamente, del già noto doppio segnale che appare per indicare la conferma di lettura di un messaggio, nè presuppone il fatto che per ottenerlo sia necessario pagare.

Ad anticipare la prossima mossa di Meta è, come spesso accade, il celebre portale online WaBetaInfo: proseguendo lungo una strada tracciata già a partire dalla fine del mese di settembre del 2023, quando erano emerse le prime indiscrezioni, i programmatori della celebre app di messaggistica istantanea hanno rilasciato ad hoc l'ultima versione Beta per Android, la 2.24.14.18.

Screenshot spunta blu da WaBetaInfo

L'aggiornamento, almeno per ora, non è ancora a disposizione di tutti i Beta-testers, tuttavia sono già arrivate le prime conferme: anche WhatsApp, esattamente come già accaduto per altri social network del gruppo Meta come Instagram e Facebook, ha scelto di introdurre una nuova spunta blu per indicare a tutti gli utenti i canali e le attività verificate. Verrà quindi soppiantato il già noto segno di spunta verde, con l'obiettivo di uniformare anche l'app di messaggistica istantanea alla scelta cromatica già effettuata dalle principali piattaforme gestite dal colosso di Menlo Park.

Si tratta di una scelta dettata dalla necessità di rendere l'aspetto del segnale identico per essere facilmente riconoscibile a tutti gli utenti a prescindere dall'applicazione Meta che stanno utilizzando. La spunta blu sarà quindi garanzia di sicurezza certificata, contribuendo a definire facilmente, senza possibilità di fraintendimenti, i profili di personaggi o di aziende che non nascondono insidie di alcun genere: si potrà navigare e interagire senza il timore di subire un furto di identità. La decisione di sostituire il anche il badge di verifica verde con un segno di spunta blu su WhatsApp può essere anche visto come un riferimento a Meta Verified, una funzionalità recentemente annunciata da Mark Zuckerberg e disponibile al momento solo per alcune aziende.

Come annunciato dagli esperti di WaBetaInfo, la feature non è ancora stata diffusa a tutti: per il momento è disponibile per alcuni Beta-testers che stanno installando in questi giorni gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store, ma verrà distribuita a un numero ancora

maggiore di persone nelle prossime settimane. Grazie ai feedback ricevuti, la novità dovrebbe presto essere introdotta per uniformare anche la app di messaggistica istantanea alle scelte cromatiche già effettuate dal mondo Meta.