Nuovi filtri per gestire le chat: novità in arrivo su WhatsApp

WhatsApp si prepara a introdurre un'importante novità per i propri utenti, così da consentire un utilizzo più piacevole dell'applicazione: si tratta di un sistema più evoluto di esplorazione e gestione delle chat che dovrebbe essere agevolato in un prossimo futuro da un efficace sistema di "filtraggio".

I primi screenshot della novità

L'indiscrezione arriva ancora una volta dal portale WABetaInfo che, attraverso la propria pagina Twitter, ha anticipato ai fruitori dell'applicazione di messaggistica istantanea alcuni screenshot che mostrano una nuova interfaccia destinata ai possessori di strumenti elettronici dotati di sistema operativo Android. E ciò proprio per il fatto che il problema che si andrebbe a correggere è uno dei più fastidiosi e contestati da questi ultimi.

Gli screenshot condivisi da alcuni Beta tester, pubblicati dal blog e successivamente ripresi da testate che si occupano del sopra citato sistema operativo, mostrano chiaramente un nuovo sistema di ricerca dedicato alle chat. Gli utenti Android hanno spesso lamentato problemi con l'opzione di filtraggio delle proprie conversazioni, cosa che comporta difficoltà nella'esplorazione e nella gestione delle stesse, anche solo per il semplice cattivo posizionamento del pulsante dei filtri. Il team di WhatsApp ha preso spunto da queste lamentele per cercare di studiare un aggiornamento in grado di migliorare l'esperienza dei propri utenti, rendendo l'opzione di "filtraggio" più facile da individuare e utilizzare.

Ovviamente bisogna premettere che al momento si tratta solo di un'opzione comparsa in una versione Beta, quindi non è certo che possa essere implementata fin dai prossimi aggiornamenti della app di messaggistica istantanea.

Le quattro etichette visibili

Con l'aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.14.17, viene anticipato un nuovo metodo per gestire l'intero elenco delle chat, che permette di filtrare in modo rapido e intuitivo le proprie conversazioni. Grazie agli screenshot pare di poter capire che gli sviluppatori intendano integrare tre diversi filtri nella parte superiore dell'elenco delle conversazioni.

Con questi sarà possibile organizzare le chat: per ora sono visibili quattro etichette (Tutte, Non Lette, Personali, Business), tuttavia non si sa ancora se si tratta di categorie fisse e già definite o se potranno essere modificate dagli utenti. Un sistema che consente di gestire anche le conversazioni alla stregua delle e-mail e che permetterà di migliorare l'esperienza dei fruitori della app.