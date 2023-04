Perché la lavatrice fa troppo rumore: ecco quando è il caso di intervenire

Nuova o datata, la lavatrice è un elettrodomestico fondamentale presente praticamente in tutte le case degli italiani. Il suo utilizzo è molto spesso quotidiano e fa sì che vada incontro naturalmente a usura e problematiche di vario tipo che alcune volte non sono facilmente individuabili: un campanello d'allarme che qualcosa non va si ha quando fa troppo rumore ma è necessario capire da vicino il perché di questa problematica.

La pompa di scarico

Uno tra i motivi più comuni sul malfunzionamento con rumore della nostra lavatrice deriva dall'ostruzione della pompa di scarico che può contenere sporcizia e detriti diventando di volta in volta sempre più rumorosa perché costretta a forzare per effettuare lo scarico d'acqua. Gli esperti di Sosricambi spiegano che andrebbe smontato il filtro di scarico per controllare che non sia ostruito e verificare che il condotto verso la pompa di scarico e la turbina sia libero: a quel punto, se continuerà a fare rumore, la pompa andrà sostituita per forza.

Lo sportello

A volte, il rumore della nostra lavatrice potrebbe provenire semplicemente da un malfunzionamento nella chiusura dello sportello che aderisce all'elettrodomestico grazie a una bobina elettromagnetica: si potrebbe trattare di un'ostruzione dovuta a un corpo estraneo ma se la chiusura dovesse dipendere da un problema diverso la serratura andrà sostituita. Tutto questo si potrà osservare al primo lavaggio utile nel momento in cui, mentre è in azione, il rumore dovesse persistere o essere sparito.

Oggetti incastrati

Quando mettiamo i nostri indumenti nella lavatrice dobbiamo accertarci che non contengano (ad esempio nelle tasche) elementi esterni: spesso capita che tra vasca e cestello rimanga incastrato qualche oggetto che sbatte ripetutamente durante il lavaggio e il risciacquo. Per capire se si tratta di questo bisognerà controllare manualmente la presenza o meno di corpi estranei quando è spenta. Il consiglio degli esperti è lavare gli oggetti che contengono metalli (come i reggiseni) all'interno di apposite retine.

L'elettrovalvola

Il rumore della nostra lavatrice che si traduce in una vibrazione sospetta è dovuto anche al malfunzionamento dell'elettrovalvola che regola l’ingresso dell'acqua dentro l’apparecchio: se questa, però, è bloccata, la lavatrice non funzionerà correttamente tutte le volte che dovrà riempirsi. Se l'acqua entra senza problemi ma il problema continua a esserci, bisogna smontare l'elettrovalvola ed eventualmente cambiarla con una nuova.

Usura di cuscinetti e ammortizzatori

Il cuscinetto è un componente della lavatrice tra l’asse del tamburo e il cestello: se è usurato farà un rumore tipico soprattutto quando c'è il momento della centrifuga. Per controllare andrà ruotato velocelemente il cestello della lavatrice in modalità off e l'eventuale presenza di un ticchettìo farà capire se i cuscinetti debbano essere sostituiti. L'usura riguarda anche gli ammortizzatori che mantengono la stabilità dell'elettrodomestico quando è in funzione ma se l'usura è avanzata i sobbalzi sono molto frequenti specie al momento della centrifuga: a quel punto si renderà necessaria la sostituzione.

Il contrappeso del telaio

Gli esperti spiegano che ogni lavatrice possiede alcuni contrappesi in cemento per ridurre il movimento dell'elettrodomestico composti da ghisa e plastica. Se il contrappeso avrà alcune fessure o si sarà rovinato, potrebbe creare molto rumore e numerose vibrazioni nel momento della centrifuga. " In tal caso, raccomandiamo di verificare tutti gli elementi del contrappeso provando a stringerli e fissarli il più possibile. Se ciò non basta a correggere il problema e che il rumore va aldilà, bisognerà pensare alla sostituzione" , spiegano da Sosricambi.

Problemi a cinghia e motore

Se la cinghia della lavatrice, utile per far girare il cestello, per qualche motivo si sfilaccia provoca uno sbattimento regolare che non consente il corretto funzionamento dell'elettrodomestico: inizialmente si può provare a cospargerla con del sapone di Marsiglia ma se non sarà sufficiente andrà sostituita. Più grave è sicuramente il problema al tachimetro del motore che provoca una rotazione eccessivamente forte del cestello provocando un netto rumore: se il fai-da-te o un tecnico non saranno in grado di sistemarlo andrà sostituito.

L'asciugatrice

Le lavatrici più moderne hanno anche la modalità asciugatrice con la cosiddetta resistenza che produce calore con aria calda dentro il tamburo con un ventilatore. A volte, però, il fissaggio della resistenza potrebbe creare rumore se si accidentalmente si rompe: l'unica soluzione sarà sostituire il pezzo con uno nuovo.