Reazione con doppio tap, la nuova funzione di WhatsApp

WhatsApp strizza ancora una volta l'occhio alle modalità di comunicazione già diffuse sui principali social network e si prepara a rendere disponibile una nuova funzione che consentirà agli utenti di assegnare una reazione ai messaggi con un semplice doppio tap sullo schermo. Verrebbe così snellita la procedura ad oggi prevista, che richiede innanzitutto un tocco prolungato sul contenuto a cui si vuole replicare e successivamente la selezione dell'emoji prediletta, la quale compare quindi sul display del telefono dell'interlocutore o di tutti i destinatari, qualora si trattasse di un gruppo.

La fase di test e sviluppo

Stando a quanto riferito dal portale WaBetaInfo, questa novità è stata resa disponibile in fase di test dal team di sviluppo di Meta dopo l'installazione dell'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.0.10.73, disponibile sull'app Test Flight. La celebre applicazione di messaggistica istantanea sta operando quindi per rendere possibile una rapida reazione ai contenuti utilizzando un semplice doppio tocco sullo schermo, funzione, ad esempio, già disponibile su Instagram.

È estremamente probabile, quindi, che il rilascio della nuova modalità di interazione coi messaggi sia resa disponibile in un prossimo aggiornamento di WhatsApp. Non sono ancora note le tempistiche previste prima che essa venga implementata in modo definitivo su larga scala, ma di certo una gran parte avranno i feedback inviati a Meta da parte di coloro che stanno contribuendo alla fase di test.

Basterà il doppio tocco

Come mostrato da WaBetaInfo, quindi, non è più necessario aprire il menu contestuale per selezionare la reazione da inviare al messaggio dell'interlocutore, ma basta un doppio tap sul fumetto. Per ora l'azione viene associata automaticamente all'assegnazione di un pollice in alto, che rimane quella di default: allo stato attuale non si può variare la selezione. La scelta degli sviluppatori è dunque ricaduta su un simbolo di approvazione e riconoscimento già diffuso e utilizzato in varie applicazioni con cui, esattamente come per il cuore, gli utenti dei social network e di altre app di messaggistica hanno maggiore familiarità.

Il nuovo metodo per inviare reazioni, pur non essendo rivoluzionario, può di certo contribuire a snellire e ridurre i tempi di comunicazione, evitando la prassi di aprire il menu contestuale: un perfezionamento presumibilmente ideato proprio per venire incontro alle richieste inoltrate dai membri della numerosa community al team di sviluppatori di WhatsApp.