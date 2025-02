Ristrutturare casa? È il gioco più apprezzato

Ascolta ora 00:00 00:00

Quali sono i videogiochi più giocati a febbraio? Sarà che tra l’attesa di un’uscita importante e l’altra i player provano un po’ di tutto, soprattutto giochi scontatissimi, quasi gratis, per ingannare il tempo. Quindi quali sono i giochi che stanno sbancando? Da Instant Gaming, sentite qui, la proposta è House Flipper 2, sviluppato da Empyrean e Frozen, dove potete ristrutturare la casa che vi siete costruiti nel gioco. Con il 19% di sconto. Non lo so, io non ci giocherei neppure se mi pagassero, però sta sbancando.

Oppure, altro gioco più giocato, Planet Zoo, costa meno di 10 euro, dove dovete gestire uno zoo. Io ho un amico che lavora al Bioparco di Roma, dove ho una tessera onoraria e posso entrare gratis perché anni fa, sul Giornale, feci una battaglia per sbloccare dei fondi comunali e dare agli orango un habitat più grande (ogni volta che andavo a trovarli mi sembravano dei detenuti in una cella senza aver commesso alcun reato).

Se conoscete chi lavora in uno zoo è contento, ma mica è il suo ideale. Sono tutti biologi, sennò non li assumono, e per la maggior parte del tempo, oltre a dare da mangiare agli animali, puliscono le loro feci, quintali nel caso di elefanti, ippopotami, giraffe.

La conclusione è che nei videogiochi desideri fare quello che non faresti mai nella vita (io

neppure nei videogiochi, preferisco sparare in Call of Duty, ma i gusti sono gusti). Sarà perché sullo schermo e con il pad in mano non devi farti venire i calli per ristrutturare una casa, e la cacca virtuale non puzza.