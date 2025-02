Microsoft cambia tutto e rivoluzione l'app Paint: ecco come cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche Microfoft prosegue col processo di adeguamento delle sue più note applicazioni alle potenzialità dell'intelligenza artificiale: stando a quanto riferito in anticipo da alcuni utenti che hanno avuto la possibilità di testare in anteprima queste nuove opzioni, sarà il celebre Paint ad ampliare le proprie funzioni e a perfezionarsi grazie a un pulsante Copilot. Per il momento il tasto è presente e attivabile esclusivamente nella versione Windows Insider del software di grafica, ma non ci vorrà molto prima che venga reso disponibile a tutti gli utenti del colosso di Redmond.

L'aggiornamento è tuttora in fase di distribuzione per gli "insiders" nei canali Canary e Dev, e consente di accedere alle opzioni di generazione e modifica di immagini attraverso l'intelligenza artificiale cliccando sull'unico tasto Copilot inserito direttamente nella barra delle applicazioni. Attraverso il pulsante è possibile scegliere tra le varie funzionalità di base a disposizione in un menù a tendina, vale a dire "Cocreator", "Image Creator" e "Generative Erase". Quest'ultima, ad esempio, permette ai fruitori di Paint di rimuovere da una foto oggetti o persone con un semplice click: il programma analizza l'immagine ed elimina la parte desiderata, occupandosi al contempo di sostituire la zona "bianca" con una porzione dello sfondo già presente.

Con l'ampliamento delle potenzialità dell'AI anche su Paint l'obiettivo di Microsoft appare chiaro, ed è quello di integrare il tasto Copilot un po' dappertutto nel suo sistema operativo, tanto nella tastiera quanto nella barra delle applicazioni per rendere più armonica e intuibile per tutti l'introduzione delle funzioni dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un percorso lungo, iniziato poco più di un anno fa, dato che il celebre software di grafica è stato già progressivamente dotato di opzioni basate sull'AI. Risale, infatti, alla fine del 2023 l'adozione di "Cocreator", utilizzato per creare per l'appunto immagini con l'intelligenza artificiale, mentre durante lo scorso autunno sono arrivate le funzionalità di riempimento generativo.

Non bisogna, inoltre, dimenticare che Microsoft si sta al contempo occupando di migliorare le capacità di ricerca attraverso l'AI, anch'esse introdotte per la prima volta su

Windows Insider nell'aggiornamento di inizio febbraio. Grazie ad esso è ora possibile trovare delle foto attraverso il linguaggio naturale e non solo esclusivamente tra i file locali bensì anche su quelli salvati sul Cloud.