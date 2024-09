Rivoluzione Instagram: arrivano gli account per adolescenti. Come funzionano

Ascolta ora 00:00 00:00

Una maggiore sicurezza per tutti gli adolescenti che non avranno più libero accesso a contenuti non adatti rendendo la piattaforma fruibile anche dai più piccoli: è questa l'idea di Instagram, tra i più popolari social newtork di Meta, che introduce quelli che vengono chiamati "account teen". La restrizione si applicherà ai ragazzi con età inferiore ai sedici anni che dovranno eventualmente ottenere un permesso dai familiari per modificare le impostazioni.

Cosa cambia

Infatti, protagonisti sono gli adolescenti e la famiglia: i primi saranno inseriti automaticamenrte negli account teenager con speciali limitazioni su chi può contattarli e i contenuti che possono cercare e visionare. " Gli adolescenti su Instagram saranno automaticamente inseriti in impostazioni di privacy più restrittive, adatte alla loro età. Queste impostazioni si applicano sia agli adolescenti che già utilizzano Instagram che ai nuovi iscritti", spiega un comunicato di Meta.

I giovani al sotto dei sedici anni, come accennato, dovranno avere il permesso dei genitori per modificare quanto stabilito in partenza: chi sarà al di sopra di questa età potrà modificare autonomamente ogni tipologia di impostazione " a meno che il loro account non sia supervisionato da un genitore o tutore, in tal caso sarà necessario il permesso del genitore per apportare le modifiche" .

Le novità principali

Ecco quali saranno le novità principali:

per quanto riguarda gli account privati con restrizioni gli adolescenti potranno scegliere se accettare nuovi follower e le persone che non li seguono non potranno vedere i loro contenuti o interagire con loro;

con restrizioni gli adolescenti potranno scegliere se accettare nuovi follower e le persone che non li seguono non potranno vedere i loro contenuti o interagire con loro; le restrizioni sulla messaggistica prevedono che si potranno ricevere soltanto da chi si segue o con cui si è connessi;

prevedono che si potranno ricevere soltanto da chi si segue o con cui si è connessi; la restrizione sui contenuti sensibili eliminerà dalla loro visione video riguardanti liti e violenze così come verrà attivata automaticamente la funzione antibullissmo così da filtrare ogni parola o frase;

eliminerà dalla loro visione video riguardanti liti e violenze così come verrà attivata automaticamente la funzione antibullissmo così da filtrare ogni parola o frase; i limiti di tempo faranno sì che i ragazzi riceveranno delle notifiche che li inviteranno a uscire dall'applicazione dopo sessanta minuti ogni giorno;

faranno sì che i ragazzi riceveranno delle notifiche che li inviteranno a uscire dall'applicazione dopo sessanta minuti ogni giorno; la modalità sospensione attiva dalle 22 alle 7 del mattino dove verranno disattivate le notifiche notturne con risposte automatiche ai direct message.

Dove nasce l'esigenza

Meta fa sapere che la novità preso operativa su Instagram è progettata per dare ai genitori la tranquillità di sapere che i proprio figli siano al sicuro anche nel mare magnum della Rete. I giovanissimi avranno a disposizione una funzione, creata ad hoc, che gli permetterà di selezionare gli argomenti di maggior interesse in "Esplora" con i relativi consigli così da concentrarsi sui contenuti divertenti e positivi che preferiscono.

La data di rilascio