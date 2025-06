Se hai questo cellulare non puoi più usare WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli utilizzattori di WhatsApp potrebbero non poter più usufruire dell'applicazione a seconda del cellulare di cui sono in possesso. Da inizio di questo mese, infatti, sono arrivate delle limitazioni e la piattaforma di messaggistica istantanea ha smesso di funzionare su alcuni modelli di smartphone non più compatibili.

La data della svolta è stata domenica 1 giugno. Da quel giorno WhatsApp non funzionerà più per iOS 15.1 o Android 5.0. Chi ha un cellulare antecedente si sarà già accorto che l'app è ormai inutilizzabile. Inizialmente come data limite era stato dato lo scorso 5 maggio, ma alla fine è stato deciso di concedere un mese in più, così da rendere il passaggio più graduale e permettere a tutti di adeguarsi di conseguenza. A seguito di questa nuova disposizione, dunque, l'applicazione di messaggistica non funzionerà più su iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. WhatsApp continuerà invece a funzionare su iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE, contrariamente a quanto si pensava inizialmente. Questo perché i telefoni si sono rivelati compatibili fino a iOS 15.8.4.

Ma perché questa scelta? Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria. Ogni anno, giunti in questa fase, i tecnici decidono quali dispositivi saranno ancora supportati dall'applicazione. Lo scopo è quello di garantire gli aggiornamenti e gli elevati standard di sicurezza. Inoltre i telefoni devono essere volta volta compatibili con le varie funzioni offerte da WhatsApp, una app in continua evoluzione. Le API moderne, cui il sistema si appoggia, sono disponibili solo per iOS 15.