Su Google Chat arriva la traduzione automatica arriva: oltre 120 lingue a disposizione

Nuova funzione in arrivo per Google Chat, che molto presto potrà disporre di un'ampia possibilità di traduzioni, così che comunicare fra Paesi sarà sempre meno difficile. Stando alle ultime notizie, Google ha deciso di fare questo passo in avanti nel campo della comunicazione aziendale digitale, così da dimostrare ancora una volta di essere una piattaforma affidabile e performante.

La funzione "traduzione" era molto attesa su Google Chat. Grazie a questa novità, sarà possibile tradurre automaticamente i messaggi della chat nella lingua desiderata. A disposizione ci saranno oltre 120 idiomi diversi. In questo modo verrà definitivamente abbattuta ogni barriera linguistica, e ciò faciliterà molto in primo luogo le comunicazioni delle aziende.

La traduzione automatica sarà a disposizione degli utenti Workspace in possesso degli abbonamenti specifici. Gli utenti potranno beneficiare della traduzione automatica nella lingua prescelta, ma avranno anche la possibilità di leggere il messaggio originale servendosi dell'icona Google Translate, che comparirà vicino al testo tradotto.

Ma come si attiva la traduzione automatica? Per prima cosa è ovviamente necessario accedere alle impostazioni di Google Chat. Una volta aperta l'applicazione, bisogna scegliere l'opzione Traduzione automatica. A questo punto deve essere selezionato "Traduci i messaggi nella tua lingua preferita" e scegliere la lingua preferita. Questa funzionalità è a disposizione di tutte le principali piattaforme. La traduzione è visibile solo all'utente, e può essere vista eclusivamente durante la conversazione in chat, non nelle notifiche o nella Home. Nel caso in cui si decidesse di apportare delle modifiche alla modalità traduzione, potrebbero volerci 24 ore perché l'aggiornamento divenga effettivo.

La funzione traduzione sarà distribuita nelle prossime settimanale da Google, e sarà disponibile per coloro che sono abbonati a Gemini Business ed Enterprise, oltre che per chi ha l'add-on AI Meetings and Messaging.

Ci saranno anche altre

importanti aggiunte. Come la possibilità di visualizzarein più sugli utenti portando il puntatore del mouse sopra il loro nome. Con un semplice click si potrà avviare una conversazione privata.