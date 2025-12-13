Una taglia sui "traditori" in ARC Raiders: ecco perché la proposta di Musk non funziona

Ero a terra vicino all’ascensore di estrazione, strisciavo lentamente, mancavano pochi secondi e sarei morto. Ho visto uno sconosciuto avvicinarsi e gli ho detto “Can you res me? Please, help, bro”. Intorno a noi calabroni robot, vespe robot, e un gigantesco ragno robot, e questo che fa? “No problem, bro” e mi ha defibrillato, mi sono alzato a fatica, siamo entrati nell’ascensore per tornare nel sottosuolo, a Speranza, la città sotterranea costruita dagli umani per proteggersi dalle macchine che hanno conquistato la superficie della Terra. Continuavo a dirgli «thanks, thanks, thanks», non mi ricordavo come si diceva salvatore e gli ho detto “my salvator!!”, sapendo che non l’avrei mai più rivisto, l’avrei sposato.

È anche per questo che ARC Raiders funziona, e è il gioco del momento, e ha sbaragliato tutti, a sorpresa. In ogni partita può succedere di tutto. Le macchine sono una minaccia costante, gli altri giocatori no, o almeno non sempre, e ogni incontro resta aperto, questa incertezza è il meccanismo centrale.

In questo contesto è arrivata fresca fresca, su X, la proposta di Elon Musk, il quale ha suggerito di introdurre una taglia sui traditori, così da renderli immediatamente bersagliabili dal resto della lobby.

In teoria ci sta, in pratica risolve proprio ciò che ARC Raiders non dovrebbe risolvere, cioè se tradire significa attirarsi addosso tutti, il tradimento smette di essere una possibilità reale e diventa solo qualcosa che non conviene e i giocatori smettono di incontrarsi davvero con quel brivido di incertezza e iniziano a calcolare.

ARC Raiders invece regge perché lascia aperta quella zona grigia in cui non sai mai se chi hai davanti è una minaccia, un alleato temporaneo o qualcuno che se ne andrà senza fare nulla, e ci si fida delle parole che ci si dicono, a volte sbagliando, a volte no. In ogni caso la community si è spaccata in due, chi applaude alla proposta di Musk, chi dice che così si snatura un gioco quasi perfetto. Io invece ho una domanda, anzi due.

La prima: non è che lo sconosciuto che mi ha defibrillato era Elon Musk? La seconda, più importante: Musk dice di lavorare venti ore al giorno. Anche giocare a ARC Raiders fa parte del lavoro? Per saperlo, così me lo scarico dalle tasse.