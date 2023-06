Tutela della privacy e lotta allo spam, ecco le novità di WhatsApp

WhatsApp introduce due importanti novità per i suoi utenti, con lo scopo di rafforzare ulteriormente la tutela della privacy.

La prima, "Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti", si occupa nello specifico di creare un ulteriore schermo di protezione contro lo spam e i tentativi di truffe telefoniche: novità, questa, particolarmete attesa dai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea. La seconda, "Controllo della privacy", non viene a configurarsi come una funzione vera e propria, bensì come una sorta di piattaforma: un raccoglitore, in sostanza, in cui si ritrovano riunite e razionalizzate tutte le varie impostazioni di tutela della privacy, che l'utente potrà gestire comodamente da un unico punto di controllo.

Grazie alle due novità, quest'ultima in particolar modo, anche gli utenti meno pratici che in genere si perdono nel mare magnum delle varie opzioni messe a disposizione da WhatsApp per difendere la propria privacy saranno in grado di destreggiarsi con minore affanno. Entrambe, comunque, dovrebbero essere già accessibili a tutti.

Le novità

Come accennato in precedenza, "Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti" è finalizzata alla tutela della privacy tramite la gestione delle chiamate in entrata da parte di numeri sconosciuti. Tale funzione, attivabile dal menu Privacy delle impostazioni di WhatsApp alla voce "Chiamate", fa sì che le telefonate provenienti da persone non presenti nella propria rubrica vengano silenziate: il dispositivo elettronico non squillerà, ma sarà possibile trovare traccia del tentativo di contatto tra le notifiche e nella scheda delle chiamate in arrivo.

Il team di sviluppo della app di messaggistica istantanea è particolarmente orgoglioso della creazione della piattaforma "Controllo della privacy", introdotta "affinché tutti conoscano le opzioni di protezione disponibili su WhatsApp". Una volta giunti sul menu "Privacy" si possono raggiungere le quattro principali sezioni: