Un unico dispositivo per più account: l'ultima novità di WhatsApp

Il team di sviluppo di WhatsApp si prepara a lanciare un'importante novità per tutti gli utenti, al momento ancora in fase di test nelle ultime beta. Si tratta di un'implementazione da tempo richiesta dai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea, in grado di consentire la gestione di più account su un unico dispositivo mobile.

Dopo aver posto le basi per il rilascio della "companion mode", tramite la quale sarà possibile utilizzare il proprio account personale su un massimo di quattro dispositivi elettronici (che si tratti di sistemi iOS, Android, Windows, Web oppure Mac), il gruppo Meta sta provvedendo a testare una nuova funzione che consentirà di accedere a più profili WhatsApp da un unico smartphone: una soluzione decisamente interessante e utile, in particolar modo nel caso in cui si disponga di due Sim sul medesimo device.

Per il momento l'unico modo di utilizzare WhatsApp con un secondo account è quello di "clonare" l'app, anche se si tratta di un espediente accessibile solo ad alcuni dispositivi Android. Gli smartphone dotati di iOS non hanno invece questa possibilità, e per poter usare un secondo account devono obbligatoriamente utilizzare la versione "Business" di WhatsApp.

Con la novità in arrivo, tuttavia, la situazione potrebbe finalmente cambiare. La possibilità di usare due profili sullo stesso dispositivo è stata individuata per la prima volta nella versione beta 2.23.13.5 di WhatsApp Business per Android, disponibile sul Google Play Store. Tuttavia, secondo quanto riferito dagli esperti di WaBetaInfo, tracce di suddetta funzionalità sono state rilevate anche nella versione standard della app di messaggistica istantanea, cosa che fa ben sperare per una sua prossima implementazione anche per gli utenti non "Business". Al momento non è noto se sarà previsto un limite del numero di account da poter aggiungere al proprio dispositivo.

Una volta configurato il secondo account, gli utenti potranno gestire le conversazioni in maniera totalmente indipendente, un aspetto che consentirà di tutelare al meglio la privacy. Per poter passare da un account all'altro sarà sufficiente effettuare la scelta attraverso un apposito selettore.

Oltre a questa novità, il team di sviluppo di WhatsApp sta concludendo lo sviluppo dei messaggi video "circolari", filmati di breve durata (al massimo 60 secondi) studiati per promuovere un sistema di comunicazione più rapido e meno invasivo rispetto al processo di registrazione e invio dei video "tradizionali": la funzione è stata segnalata per la prima volta nelle versioni beta 23.6.0.73 per iOS e 2.23.8.19 per Android.