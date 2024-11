Interfaccia rivisitata per condividere video e foto: la novità di WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo elemento si prepara a rendere l'utilizzo di WhatsApp ancora più piacevole e pratico: stando a quanto rivelato in anteprima dagli esperti di WaBetaInfo, infatti, il team di sviluppatori di Meta ha già iniziato a mettere a disposizione dei suoi beta tester un'innovativa interfaccia per condividere file multimediali dal proprio cellulare

Il pacchetto è stato inserito all'interno della versione Beta 2.24.24.9 per Android della celebre app di messaggistica istantanea: la Graphical user interface riprogrammata per la Galleria mostra chiaramente la sua nuova faccia, ma le modifiche, oltre che un aspetto stilistico più tradevole, dovrebbero garantire all'utente una procedura di condivisione di file audio, video e foto più pratica e rapida.

Il primo elemento che si nota è il taglio di tutta quella serie di passaggi intermedi solitamente necessari per completare le operazioni di sharing: grazie alla nuova interfaccia, inoltre, sarà possibile anche selezionare contemporaneamente dalla propria galleria più file multimediali, semplificando la condivisione degli album.

Tra le novità più importanti rilevate dai beta tester c'è la presenza di un pulsante nuovo che permette di procedere alla condivisione in alta qualità non rendendo più obbligatorio passare attraverso l'editor. Sarà inoltre possible per gli utenti inserire delle didascalie anche agli album nella loro interezza e non più esclusivamente alle singole foto. La nuova interfaccia consente anche all'utente di raggruppare in modo automatico i contenuti in un'unica "bolla" nel momento in cui viene aggiunta una didascalia. Infine è stata ulteriormente ottimizzata la visualizzazione nella lista chat, da cui è possibile trarre il numero degli elementi contenuti all'interno di un album.

Per quanto concerne, nello specifico, le caratterisciche dei nuovi raggruppamenti, saranno sufficienti appena due foto con didascalia per creare un album di default e non più quattro come accade tuttora: un modo per ordinare e rendere più gradevoli le conversazioni anche dal punto di vista estetico.

Nonostante questi cambiamenti, comunque, l'editor non è stato rimosso del tutto ma solo spostato: si potrà sempre raggiungere tramite un'icona collocata nelle vicinanze della barra delle didascalie per poter eventualmente effettuare delle modifiche alle immagini qualora fosse necessario farlo.

Un'altra caratteristica peculiare è che, nonostante per far funzionare la nuova interfaccia sia necessario avere installato una versione recente di WhatsApp, anche i destinatari con versioni più obsolete potranno visualizzare i nuovi contenuti in modo corretto, per cui in questo caso Meta ha cercato di puntare anche sulla