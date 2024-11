Bozze, filtri, portale web: le novità in arrivo su WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp si prepara ad accogliere due importanti novità sulle quali il team di sviluppo di Meta sta lavorando per rendere più agevoli delle operazioni che gli utenti svolgono quotidianamente o per introdurre delle funzionalità fino ad ora inaccessibili nonostante le numerose richieste ricevute.

Abbiamo già parlato di recente dell'intruduzione, per il momento messa a disposizione di un numero limitato di fruitori dell'app di messaggistica istantanea targata Meta, di una funzione che consentirà a breve a tutti di creare delle liste personalizzate nonché di eliminare i filtri preimpostati e di soppiantarli con altri creati appositamente da noi. Ebbene, questa opzione, in fase di perfezionamento per quanto riguarda le versioni mobile del programma, ovvero quelle per sistemi Android o iOS, è stata individuata per la prima volta anche nel client web del software.

Si tratta di una novità assoluta, specie considerando il fatto che tradizionalmente l'applicazione desktop di WhatsApp, nonostante il fatto che sia utilizzata da numerosissimi utenti ogni giorno, non beneficia delle opzioni e delle nuove funzionalità che i programmatori rilasciano costantemente per le versioni mobile. A quanto pare, la situazione potrebbe cambiare al più presto: il team di sviluppo di Meta sarebbe infatti già al lavoro per consentire finalmente una rapida interazione tra le varie piattaforme proprio per quanto concerne la creazione o la modifica, con successiva sincronizzazione, delle liste e dei filtri.

Grazie a questa opzione, sarà possibile ritrovare anche all'interno della versione web tutti gli elenchi o i filtri creati sulle app per mobile: così facendo non si dovrà più provvedere a ricreare o sincronizzare manualmente ogni singola modifica effettuata su una piattaforma per renderla effettiva anche a tutte le altre. Ma la cosa più importante è che per la prima volta anche gli interventi effettuati sull'applicazione desktop avranno un'importanza primaria: la creazione di liste e filtri si potrà applicare anche alle versioni mobile con un semplice click, rendendo più semplice e immediato questo passaggio.

La seconda novità in arrivo per i milioni di utenti di WhatsApp è quella relativa al recupero e alla gestione dei messaggi incompleti, che possono trovarsi in varie sezioni delle nostre conversazioni. La funzionalità, inserita nel changelog ufficiale della più recente versione dell'app su Google Play Store, funge da promemoria, aiutando a ricordarci di dover ancora completare e inviare un messaggio.

Nella parte alta della lista delle conversazioni vengono messe in evidenza dal software tutte quelle chat in cui sono presenti testi scritti ma non ancora inviati, individuati grazie alla dicitura

". Non è dato sapere quanto a lungo rimarrà questo promemoria, che rimane in evidenza al riavvio del programma anche dopo la sua chiusura. La funzione dovrebbe essere ormai disponibile per tutti gli utenti.