WhatsApp, addio alle chiamate accidentali: cosa cambia col nuovo aggiornamento

Con la nuova versione beta 2.25.5.8 WhatsApp ha deciso di concentrarsi sul menu chiamate, cercando di rispondere ai bisogni dei suoi utenti. Con questa miglioria si può infatti definire risolto il problema delle chiamate accidentali.

L'aggiornamento è stato rilasciato oggi, e prevede una modifica del menu chiamate, che è stato completamente ridisegnato per le chat, sia individuali che di gruppo. Il team di sviluppatori è intervenuto con un restiling della barra in alto, dove figurano il nome del contatto da chiamare oltre ai pulsanti per la chiamata. Le voci "videochiamata" e "chiamata vocale" saranno inserite in un solo menu assieme agli altri strumenti. Oltre a questo, si potrà anche generare e condividere il link alle chiamate: basterà cliccare su "Invia link alla chiamata".

Tutto ciò ha permesso di risolvere un problema di cui molti si erano lamentati. Se fino ad oggi, infatti, capitava spesso di far partire una chiamata senza volerlo, dato che si sfioravano due pulsanti contemporaneamente, grazie all'aggiornamento non sarà più così, dal momento che prima della telefonata sarà richiesta un'ulteriore conferma. Gli utenti della piattaforma dovranno prima selezionare il tipo di chiamata che intendono fare "vocale" o "videochiamata", evitando così che una di queste venga avviata casualmente.

Inoltre, già a partire da oggi, alcuni utenti potranno usufruire della funzionalità di scegliere e selezionare i partecipanti di una chiamata di gruppo.

Per adesso si tratta di una versione beta, quindi non accessibile a tutti. Probabile però che in futuro questa funzione verrà resa disponibile a tutti gli utenti di WhatsApp.

Attualmente il nuovo menu chiamate è da considerarsi in fase di, ma tutto fa pensare che verrà presto introdotto con un prossimo aggiornamento dell'applicazione.

Ma le novità non finiscono qui. Nell'aggiornamento beta 2.25.4.25 dovrebbe esserci una funzionalità che permette di modificare le foto degli sticker impiegati per gli aggiornamenti dello stato.