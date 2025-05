WhatsApp, dopo anni d'attesa ecco la versione per iPad: come funziona e quando arriva Instagram

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli utenti Apple attendevano con ansia l'annuncio ufficiale, poi arrivato dall'account X: la tanto agognata versione nativa di WhatsApp per iPad è finalmente a disposizione di tutti e già pronta per il download gratuito.

È stato necessario aspettare 14 anni dalla data di debutto sul mercato del primo tablet targato Apple, e già allora WhatsApp era disponibile per i cellulari, prima di poter disporre di un programma dedicato al 100% agli iPad e non semplicemente adattato. La celebre app di messaggistica istantanea di Meta è già stata caricata sull'Apple Store, e mette a disposizione degli utenti le funzioni già note per iPhone con il plus di alcune specifiche per iPadOS. C'è un unico requisito da rispettare, per quanto concerne i proprietari dei tablet Apple, ovvero l'installazione sul dispositivo di una versione del sistema operativo almeno pari alla 15.1.

Come accennato, l'utente può disporre delle medesime funzioni che già sono note per gli smartphone, a partire ovviamente dalla messaggistica: è possibile pertanto effettuare chiamate vocali e videochiamate di gruppo fino a 32 partecipanti, così come condividere lo schermo e utilizzare tanto la fotocamera anteriore quanto quella posteriore del device. La condivisione dello schermo consente quindi di sfruttare l'applicazione non solo a scopi personali ma anche per effettuare riunioni di lavoro e presentazioni da remoto.

Oltre all'allineamento con le opzioni già note per iPhone, WhatsApp per iPad ovviamente supporta le funzionalità native del device, come ad esempio Stage Manager, Split View e Slide Over: sarà possibile operare in multitasking, tenendo aperta l'app di messaggistica insieme ad altri programmi, come ad esempio Safari nel caso in cui si navighi al contempo in rete o Youtube se si sta guardando un video sulla piattaforma. Questo aspetto in particolare è un enorme passo in avanti rispetto alle versioni non native di WhatsApp, come quella browser o l'app in versione desktop per Mac, molto più limitate. L'app è compatibile anche con Magic Keyboard e Apple Pencil.

Ma le sorprese per i possessori di iPad potrebbero non essere finite qui. Le voci si fanno sempre più insistenti e riferiscono di una fase di test già in corso per realizzare finalmente anche Instagram in una versione nativa.

Non dovrebbe trattarsi di un rilascio imminente, e si continua a mantenere il massimo riserbo senza lasciare alcun indizio ufficiale, ma accanto a WhatsApp è sempre stata una delle richieste più gettonate dai possessori dei tablet targati Apple.