WhatsApp, cambia il download: ecco come influirà il controllo di qualità per foto e video

Ascolta ora 00:00 00:00

Il team di sviluppo di WhatsApp sta testando una nuova funzione che consentirà agli utenti di avere una gestione più completa dei download automatici effettuati da gruppi e chat, dal momento che sarà possibile per tutti scegliere la qualità dei contenuti multimediali da scaricare sul proprio dispositivo. Grazie a quest'opzione si potrà decidere se salvare foto e video in alta definizione oppure in modalità standard, con tutte le conseguenze che una scelta del genere comporta: nel primo caso si privilegerà la qualità del contenuto, nel secondo la velocità di download e la minor quantità di spazio occupato in memoria dal file.

Ciò significa in sostanza che i fruitori della celebre app di messaggistica istantanea avranno un maggiore controllo, visto che fino ad ora era consentito solo scegliere se attivare o meno il download automatico, senza tuttavia avere voce in capitolo circa la qualità dei contenuti multimediali da salvare sul proprio smartphone. La novità è stata individuata dagli esperti di WaBetaInfo all'interno della versione beta 2.25.12.24 di WhatsApp per Android, a disposizione sul Google Play Beta Program.

Come sarà possibile effettuare questa scelta? Nel momento in cui un utente invierà una foto o un video in alta qualità, laddove questa funzione sia disponibile e attivata, il sistema del mittente genererà e allegherà anche una versione in qualità standard del medesimo contenuto. A causa della crittografia end-to-end, WhatsApp non ha gli strumenti e le autorizzazioni per poter modificare la qualità dei file multimediali sul server, per cui sarà proprio il dispositivo di chi li invia a creare entrambe le versioni del file prima di caricarle sul server stesso.

A questo punto la fase successiva dipenderà dalla scelta fatta dal ricevente: se la scelta ricade sulla "qualità standard", il sistema provvederà in modo autonomo a scaricare sul cellulare il file più "leggero" tra i due salvati sul server.

Ovviamente quest'opzione varrà solo per quanto concerne i salvataggi automatici da gruppi e chat: ciò significa che l'utente potra "forzare" anche successivamente il download della versione in alta qualità del file "standard" già scaricato, sempre che esso sia ancora a disposizione sui server di WhatsApp, dal momento che questi contenuti vengono conservati per un tempo limitato. Ovviamente nel caso in cui l'utente abbia disabilitato l'opzione del download automatico questa funzione non sarà disponibile.