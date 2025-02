WhatsApp e Instagram "insieme". Ecco cosa cambierà nelle prossime versione delle app

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli sviluppatori di Meta sono all'opera per mettere a disposizione degli utenti WhatsApp una funzionalità che consentirà loro di collegare il proprio profilo agli account social, a partire innanzitutto da Instagram. Non è una novità assoluta, per quanto concerne la celebre app di messaggistica istantanea, dal momento che si tratta di un'opzione già disponibile per i fruitori della versione business, ma per la prima volta sarà aperta a tutti.

Ad anticipare la prossima evoluzione dell'app sono stati ancora una volta gli esperti di WaBetaInfo, i quali sono riusciti a individuare questa nuova funzione all'interno della versione beta di WhatsApp 25.3.10.72 dedicata ai sistemi iOS. Al momento, quindi, l'opzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma si trova comunque in una fase conclusiva di test per cui a breve dovrebbe essere rilasciata.

Seguendo le indicazioni del sito specializzato, è possibile comprendere che la funzionalità sarà raggiungibile da un'opzione inserita nell'editor del profilo WhatsApp: tramite un semplice click sull'icona "+" l'utente potrà aggiungere i link ai propri profili social. Tutti gli amici e i contatti abilitati, pertanto, potranno accedere agli account social in modo diretto e con un semplice tap.

Sarà l'utente stesso a determinare il livello di privacy, decidendo chi potrà visualizzare questi link: ciò consentirà di scremare l'accesso agli altri social media oppure di renderlo disponibile a tutti nel caso in cui si volessero far crescere i propri profili anche tramite WhatsApp. Diversamente da quanto già accade per gli account di tipo business, per collegare i profili social all'app di messaggistica istantanea non sarà più necessario effettuare alcuna procedura di verifica iniziale.

Per il momento, stando a quanto è stato possibile verificare in anteprima nella feature dagli esperti di WaBetaInfo, si potrà effettuare la connessione esclusivamente con Instagram.

Trattandosi, tuttavia, di un sistema che ha l'evidente obiettivo di mettere in collegamento tutte le applicazioni targate Meta, è dato per assodato il fatto che potrà aprirsi prossimamente anche ad altre piattaforme molto diffusee amate dagli utenti di tutto il mondo come Facebook e Threads.