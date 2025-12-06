WhatsApp, ecco la segreteria telefonica e le novità della scheda chiamate: come utilizzarle

Le nuove funzionalità a disposizione degli utenti Apple stanno rivoluzionando la scheda Chiamate di WhatsApp: con l'aggiornamento alla versione 25.35.74 per iOS, infatti, gli utenti possono beneficiare della presenza di un unico hub che consente loro di navigare tra tutte le opzioni disponibili, semplificando la comunicazione coi propri contatti e velocizzandola grazie al taglio di passaggi intermedi. Oltre ciò, i fruitori dell'app di messaggistica istantanea targata Meta avranno un'opzione importante per gestire le telefonate senza risposta, che funzionerà come una sorta di segreteria telefonica.

Il primo elemento di questo Hub è proprio il tasto di chiamata che, una volta cliccato, apre la lista dei propri contatti su WhatsApp da cui avviare telefonate singole oppure comunicazioni di gruppo con un massimo di 31 partecipanti: il nuovo centro di gestione permette di ottenere un rapido accesso alle telefonate recenti e agli ultimi profili contattati, senza la necessità di andarli a ricercare al di fuori della scheda.

Non solo, dato che dall'Hub sarà possibile accedere anche ad altre due funzionalità, ovvero la pianificazione e il dealer. Il tasto di pianificazione consente di programmare le chiamate in anticipo e di condividere l'evento direttamente in chat, un'opzione molto interessante per chi sfrutta la app per indire riunioni di lavoro o per organizzare eventi: dallo stesso punto, inoltre, sarà possibile anche riprogrammare o annullare le comunicazioni già pianificate, evitando passaggi inutili.

Con un clic si avrà anche accesso al dialer, e componendo un numero di telefono si potrà scoprire rapidamente se ad esso corrisponde o meno un contatto già salvato in rubrica: anche nel caso in cui così non fosse, il sistema consentirà all'utente di comprendere se quel numero è associato o meno a un profilo WhatsApp e se si tratta, grazie all'indicazione della spunta, di un account aziendale verificato.

La personalizzazione viene favorita anche grazie alla gestione della sezione Preferiti, collocata ora nella parte superiore della scheda Chiamate: da qui l'utente potrà accedere direttamente a utenti singoli o gruppi contattati più frequentemente, avviando una telefonata, una videochiamata o inviando un messaggio. I Preferiti, inoltre, rimarranno in vista e raggiungibili anche con lo scorrere della cronologia delle chiamate, creando così un punto di accesso privilegiato.

Altra funzionalità di grande importanza è quella che è stata ribattezzata "segreteria telefonica": qualora una chiamata rimanga senza risposta, chi ci sta cercando potrà inviare una comunicazione audio o video che raggiungerà la chat unitamente alla notifica della telefonata persa, il tutto senza uscire dalla scheda.

Se il destinatario non risponde, compare a schermo l'opzione "Record vocal message" direttamente nell'interfaccia di chiamata: con un semplice clic sarà quindi possibile registrare un messaggio video o audio, che il destinatario riceverà all'istante con la notifica, così da capire subito di aver perso una comunicazione.