WhatsApp, nelle chat arrivano i thread: cosa cambia

Si prepara ancora una novità per i circa due miliardi di utenti WhatsApp attivi in tutto il mondo: l'app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta sta lavorando alle risposte ai messaggi con i thread, ossia una discussione su uno specifico argomento (che in gergo si chiama topic).

Di cosa si tratta

È il portale WaBetaInfo a dare l'anteprima spiegando che la nuova funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e per il momento non sarà utilizzabile nemmeno dai beta tester. Specialmente nei gruppi, quando si inizia la conversazione su un determinato argomento, a volte è molto complicato ricostruirlo se nel frattempo sopraggiungono decine di altri messaggi rendendo più complicata la fruizione. Nel prossimo futuro, invece di dover scorrere tutta la chat, gli utenti saranno in grado di visualizzare le risposte in un apposito thread che manterrà più facile e immediata la conversazione.

L'importanza di un thread

" WhatsApp sta sviluppando strumenti aggiuntivi per migliorare ulteriormente la gestione dei messaggi, l'organizzazione e l'interazione nelle conversazioni individuali e nelle chat di gruppo", spiegano gli esperti. Così facendo tutti potranno seguire le risposte a un messaggio specifico in un thread più organizzato e coeso che riguarderà tutti, non solo i gruppi ma anche canali e community. " Questa nuova funzionalità raggrupperà tutte le risposte correlate direttamente sotto il messaggio originale, rendendo significativamente più facile tracciare conversazioni e discussioni in corso senza la confusione di risposte sconnesse sparse nella chat", spiega WaBetaInfo.

Nel dettaglio, quando qualcuno risponderà a un messaggio citato, il thread rimarrà collegato al messaggio originale assicurando che tutte le risposte siano organizzate. In questo modo si potrà scorrere soltanto sulle singole risposte e non in tutta la chat come avviene oggi rendendo complicato, a volte, questo meccanismo che non elimina automaticamente quanto viene scritto e detto su altri argomenti.

Cosa accade alle chat di gruppo

" Nelle chat di gruppo, dove le discussioni possono rapidamente diventare opprimenti, questa organizzazione eviterà agli utenti lo sforzo di scorrere l'intera cronologia della chat per trovare una risposta specifica, poiché possono facilmente navigare tra i thread e concentrarsi sulle conversazioni pertinenti senza perdere il contesto", sottolineano gli esperti. Così facendo, dunque, addio alla confusione in chat affollate ma anche una maggiore facilità di risalire al messaggio originale.

hatsApp creerà una struttura logica e intuitiva che sarà particolarmente utile nelle chat di gruppo di grandi dimensioni o nelle conversazioni basate sulla comunità in cui le discussioni possono rapidamente trasformarsi in un flusso caotico di messaggi"